Eurem Rechner geht langsam die Puste aus? Dann wird es wohl langsam Zeit für einen neuen, richtig? Falsch! Wir zeigen euch im Video, wie wir unseren alten PC aufgerüstet haben und erklären euch, wie auch ihr das schafft und was ihr beachten solltet.

PC aufrüsten leicht gemacht: Das ist eure Checkliste

Festplatte: Umstieg auf eine SSD

Ist der Rechner wie unserer im Video schon etwas betagter, geht der erste Griff beim PC-Upgrade direkt zum Speichermedium. HDDs sind heutzutage allenfalls als Ort für das private Datenarchiv zu gebrauchen. Will man mehr Leistung, kommt man an einer SSD mittlerweile einfach nicht vorbei.

Darauf solltet ihr achten: Es gibt SSDs in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Standards. Achtet beim Aufrüsten darauf, dass die neue SSD auch zu eurem System passt. Tipp: Eine 2,5 Zoll große SATA-SSD sollte von den meisten Systemen unterstützt werden.

Arbeitsspeicher: Einfach den RAM aufrüsten

Zugegeben: Ein RAM-Upgrade wird nicht jedem helfen. Aber: Wer auf dem Rechner Videos bearbeitet, spielt oder mit dem Chrome-Browser im Internet unterwegs ist, der wird sich über jedes freie Megabyte an RAM freuen.

Ob man selbst mehr RAM braucht, lässt sich mit einem Blick in den Task Manager überprüfen. Ist der Arbeitsspeicher voll ausgelastet und wird konsequent in die Auslagerungsdatei auf der Festplatte geschrieben, kann mehr RAM einen Performance-Sprung bieten.

Darauf solltet ihr achten: Je nach System ist das Motherboard mit entweder 2 oder 4 RAM-Steckplätzen ausgestattet. Sind noch welche frei, könnt ihr diese einfach mit dem neuen RAM belegen. Achtet beim Kauf darauf, dass ihr dabei die richtige „Generation“ an RAM verbaut. Und nicht vergessen: Nicht nur Grafikkarte und Prozessoren können übertaktet werden, sondern auch der Arbeitsspeicher.

Grafikkarte austauschen

Für Gamer ist diese Erkenntnis ein alter Schuh, dennoch sollte man sie nicht unerwähnt lassen: Eine neue Grafikkarte kann die Performance in Spielen massiv verbessern – sofern die alte schon etwas betagter ist. Beim Aufrüsten des PCs spielt die Grafikkarte vor allem dann eine Rolle, wenn das System für grafisch aufwendige Prozesse genutzt wird.

Darauf solltet ihr achten: Grafikkarten können richtige Stromfresser sein. Achtet darauf, dass auch euer Netzteil mit dem Stromverbrauch der neuen Grafikkarte klar kommt und genügend Stromanschlüsse bietet, um die Karte mit Strom zu versorgen.

PC aufrüsten: Neuer Prozessor oder CPU übertakten?

Stellt ihr fest, dass der Flaschenhals eures Systems die CPU ist, wird es knifflig. Eine CPU aufzurüsten bringt gerade bei älteren Intel-System einen verhältnismäßig geringen Leistungsschub, da man an den Sockel des Motherboards gebunden ist. Anders sieht es bei Ryzen-Systemen aus: Hier hat AMD über Jahre hinweg am AM4 Sockel festgehalten. Ob eine schnellere CPU mit eurem Motherboard kompatibel ist, müsst ihr auf der Seite des Herstellers in Erfahrung bringen.

Will man nicht gerade den Prozessor austauschen, sollte man sich ansehen, ob es möglich ist, die CPU zu übertakten. Bei Intel-Prozessoren erkennt man das am „K“ im Namen der CPU.

Tipp: Kühlung nicht außer Acht lassen

Wenn man den PC schon einmal zum Aufrüsten offen hat, kann man auch gleich einmal sauber machen. Im einem PC lagert sich, vor allem in den Kühlrippen von großen CPU-Kühlern, gerne mal Staub an. Das hat zur Folge, dass die Lüfter schneller drehen müssen, um die gleiche Abwärme abzutransportieren. Dadurch wird das System allgemein lauter. Wir empfehlen zum Reinigen des PCs Druckluftspray. Damit kann der Staub weggepustet werden, ohne dass man Gefahr läuft, kleinere Kabel vom Motherboard herauszuziehen.

Tipp: Den Gebrauchtmarkt nicht vergessen

Nicht nur, wenn man einen älteren PC aufmotzen will, sollte man einen Blick auf den Gebrauchtmarkt werfen. Gerade nach neuen Grafikkarten-Launches versuchen einige nach dem Kauf der neuen Grafikkarte ihre alte loszuwerden. So kommt man etwas günstiger an relativ neue Hardware heran.

Mit der Checkliste und unseren Tipps seid ihr nun gut vorbereitet, um euren alten PC aufzurüsten. Und im Video könnt ihr euch, falls noch nicht geschehen, einmal anschauen, wie wir bei unserem alten Rechner vorgegangen sind.