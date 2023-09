Xiaomi geht aufs Ganze: Nächste Smartwatch erhält komplett neue Funktionen

Xiaomi soll schon sehr bald mit der Watch 2 Pro eine Smartwatch vorstellen, die erstmals mit dem Google-Betriebssystem Wear OS ausgestattet ist. Passend dazu hat sich das chinesische Unternehmen auch einige neue Funktionen ausgedacht, die unter einem veränderten Namen vorab aufgetaucht sind. Gut möglich, dass dahinter aber noch mehr steckt.

Xiaomi Watch 2 Pro mit neuen Premium-Features?

Die Xiaomi Watch 2 Pro ist in den letzten Wochen bereits mehrfach aufgetaucht. Jetzt wurde bekannt, dass das chinesische Unternehmen gleich mehrere neue Bezeichnungen für Funktionen der Smartwatch in Europa angemeldet hat. Damit sichert sich Xiaomi diese drei neuen Namen (Quelle: Gizmochina):

MiHealthSleep+

MiHealthCare+

MiHealthSports+

Bereits zuvor wurde bekannt, dass Xiaomi mit der ersten Wear-OS-Smartwatch bei den Funktionen mehr in Richtung von Samsungs Galaxy Watch gehen möchte. Das könnte die Bestätigung dafür sein. Es könnte eine detailliertere Schlafanalyse, neue Gesundheits- und Sport-Funktionen geben. Was genau hinter den Bezeichnungen steht, bleibt offen. Klar ist aber, dass Xiaomi den Markt mit Smartwatches deutlich stärker in den Fokus rücken möchte.

Ungewöhnlich erscheint nur das + am Ende der Namen. Das könnte für einen vergrößerten Funktionsumfang stehen. Bei SmartDroid vermutet man, dass es sich vielleicht um Premium-Funktionen handelt, die am Ende Geld kosten. Ähnlich macht es Google mit der Pixel Watch und einigen Fitbit-Features. Xiaomi könnte die Smartwatch günstiger anbieten, dafür aber mit einem zusätzlichen Abo Geld verdienen.

Xiaomi Watch 2 Pro soll ziemlich günstig werden

Während die Samsung Galaxy Watch 6 bei Preisen von ab 419 Euro beginnt, könnte Xiaomi die Watch 2 Pro bereits zu Preisen ab 249 Euro anbieten. Technisch soll es keine großen Unterschiede geben. Die Optik soll sogar der teureren Galaxy Watch 6 Classic von Samsung ähneln. Der Zweikampf zwischen den beiden Hersteller geht bei Smartwatches also in die nächste Runde.

