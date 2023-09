Google Pixel 8 Pro: Foto enthüllt das letzte Geheimnis

Zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind im Grunde alle Details bereits durchgesickert. Vom Preis über die Software-Features bis hin zur technischen Ausstattung. Zwei Details waren bisher aber noch nicht bekannt. Dabei geht es um das Finish der Rückseite und dem Verkaufsstart. Doch auch das wurde jetzt vorab enthüllt.

Google Facts

Google Pixel 8 Pro mit matter Rückseite

Eigentlich sollen die Pixel-8-Smartphones erst am 4. Oktober offiziell vorgestellt werden. Doch wie eigentlich jedes Jahr werden die Pixel-Handys vorab komplett geleakt. Im Grunde wisst ihr zu diesem Zeitpunkt schon ganz genau, was euch erwartet. Selbst Google hat ein Teaser-Video veröffentlicht und das Design gezeigt. Durch jetzt geleakte Fotos einer Hands-On-Session wird aber doch noch ein kleines Geheimnis gelüstet. Die Rückseite des Pixel 8 Pro wird matt und nicht wie bei den Vorgängern glänzend:

Das Google Pixel 8 Pro kommt mit einer matten Rückseite. (Bildquelle: Facebook via 9to5Google

Während die Kamerapartie mit dem neuen Temperatursensor glänzt, ist die Rückseite aus Glas in einem gefrosteten Design ausgestattet. Damit ändert sich die Optik im Vergleich zu den Vorgängern etwas mehr und ähnelt jetzt dem neuen iPhone 15 Pro.

Der Mobilfunkanbieter 3 aus Großbritannien hat dann auch noch verraten, wann das Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorbestellt werden kann und ausgeliefert wird. Google startet die Vorbestellungen demnach direkt am 4. Oktober, dem Tag der Präsentation. Schon am 12. Oktober sollen die neuen Smartphones bei den Käuferinnen und Käufern sein (Quelle: Three).

Im Video könnt ihr euch das Pixel 8 und Pixel 8 Pro anschauen:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Erster Teaser von Google

Vorbesteller werden reichlich belohnt

Wenn ihr euch direkt zum Start ein Pixel 8 Pro kaufen wollt, dann werdet ihr von Google wie im vergangenen Jahr dafür sehr belohnt. Vorbesteller sollen nämlich eine Pixel Watch 2 im Wert von etwa 400 Euro erhalten, die ebenfalls am 4. Oktober offiziell vorgestellt wird. So könnte der höhere Preis etwas kompensiert werden. Ob das alles wirklich passiert, erfahrt ihr bald auf dem Event.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.