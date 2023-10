Pixel 8 (Pro): Update-Garantie von Google viel besser als gedacht

Als Google die Pixel-8-Smartphones offiziell vorgestellt hat, war die Begeisterung groß. Erstmals erhalten Google-Handys für sieben Jahre Software-Updates. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Zusicherung der Unterstützung der neuen Geräte größer ist, als bisher gedacht.

Google Facts

Google sichert Ersatzteile für Pixel 8 und Pixel 8 Pro zu

Google hat mit den Pixel-8-Smartphones eine neue Zeitrechnung eingeläutet. Beide Smartphones erhalten für sieben Jahre Software-Updates. Nicht nur monatlische Sicherheitsupdates, sondern auch sieben Jahre neue Android-Versionen bis Android 21 und Feature-Drops mit neuen Funktionen. Kein anderer Smartphone-Hersteller kann da mithalten – nicht einmal Apple mit den iPhones. Doch es gibt noch mehr, damit diese Update-Garantie auch erfüllt werden kann.

Das US-Unternehmen sichert nämlich zu, dass für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro auch für die kommenden sieben Jahre Ersatzteile zur Verfügung stehen werden (Quelle: AndroidAuthority). Damit stellt Google sicher, dass die Hardware die sieben Jahre auch wirklich schafft. In den USA ist iFixit der Partner. Wie es in Deutschland aussehen wird, ist nicht bekannt.

Google hat die Software-Updates für die neuen Pixel-Handys also nicht einfach so versprochen, ohne einen echten Plan zu haben, diese wirklich erfüllen zu können. Wer also gerne seine Smartphones sehr lange benutzt, kann zum Pixel 8 oder Pixel 8 Pro greifen und ist damit auf der sicheren Seite. Die Preise beginnen bei 799 Euro (bei Amazon anschauen). Das Pro-Modell ist mit 1.099 Euro etwas teurer (bei Amazon anschauen). Ihr bekommt aber auch Pixel Buds Pro oder die Pixel Watch 2 kostenlos dazu.

Im Video stellen wir euch beide Pixel-8-Smartphones vor:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt: Darf es noch etwas mehr KI sein? Abonniere uns

auf YouTube

Keine Verbesserung für ältere Google-Handys

Bei den älteren Pixel-Handys wie dem von mir genutzten Pixel 6 Pro (Test) ändert sich leider nichts. Es bleibt bei drei neuen Android-Versionen und fünf Jahren Sicherheitsupdates. Dabei wäre die Hardware ohne Probleme fähig, auch noch neuere Android-Versionen zu verkraften. Ich habe das Android-14-Update schon installiert und das Pixel 6 Pro ist dadurch erheblich schneller geworden. Es fühlt sich wie ein komplett neues Smartphone an. Zukünftige Modelle wie das Pixel 9 dürften dann ebenfalls die sieben Jahre Updates erhalten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.