Google hat Samsung fest im Griff: Praktische Erleichterung an Smartphones verhindert

Google und Samsung eint eine jahrelange Partnerschaft. Die Unternehmen kooperieren in vielen Bereichen und Samsung bekommt teilweise sogar exklusive Vorteile von Google. Die Zeiten ändern sich aber und andere Unternehmen werden für Samsung interessanter. Das gefällt Google überhaupt nicht und so wurde eine Änderung auf Samsung-Geräten verhindert, die vielen sicher gefallen würde.

Google verhindert Änderung auf Samsung-Geräten

In diesem Jahr ist Google schon einmal in Panik geraten, als Samsung plötzlich die Standard-Suchmaschine auf seinen Smartphones ändern wollte. Obwohl Google für den Einsatz auf Samsung-Smartphones zahlt, scheint das Interesse von Samsung an Alternativen mittlerweile zu überwiegen. Das zeigt sich jetzt auch in einem neuen Fall. Samsung wollte die Änderung der Standard-Suche auf Smartphones erleichtern. Genau das hat Google wohl verhindert (Quelle: SamMobile).

Demnach wollte Samsung im eigenen Browser die Standard-Suche von Google leichter auf Alternativen umstellen lassen. Schon vorher hat Samsung intern wohl großes Interesse an Bing mit seinen KI-Funktionen gezeigt. Gut möglich, dass man die Samsung-Nutzerinnen und -Nutzer so eine Alternative bieten wollte. Oder zumindest die Änderung der Einstellung erleichtern.

Google hat das nicht zugelassen, weil es gegen laufende Verträge verstoßen soll. Wie oben bereits erwähnt, bezahlt Google Samsung dafür, dass die Suche an vielen Stellen eingebaut ist und nicht einfach so verändert werden kann. Hätte Samsung es trotzdem gemacht, müsste das südkoreanische Unternehmen eine hohe Strafe zahlen.

Warnsignale für Google werden lauter

Auch wenn Google noch laufende Verträge mit Samsung hat und das Schlimmste verhindern kann, dürfte es zukünftig schwerer sein, auch dabei bleiben zu können. Vermutlich wird der Preis für Google steigen, wenn das Unternehmen weiterhin auf den Samsung-Smartphones so präsent bleiben möchte.

