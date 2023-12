Samsungs Geheimplan enthüllt? Gerüchte um brandneue Handy-Serie

Samsung könnte die Smartphone-Welt im kommenden Jahr mit einer völlig neuen Serie aufmischen – zumindest wenn man den Andeutungen eines Leakers Glauben schenken darf. In einer Reihe kryptischer Tweets deutet er an, dass Samsung unter dem Codenamen „Eureka“ an etwas Großem arbeitet. Was ist dran an dem Gerücht?

Samsungs nächster Coup? Rätselraten um „Eureka“

Der Leaker Evan Blass ist für seine oft treffsicheren Vorhersagen in der Tech-Welt bekannt. Jetzt hat er die Gerüchteküche auf Twitter/X mit ein paar verpixelten Bildern zum Brodeln gebracht. Die Community war sich schnell sicher, dass es sich um die nächste Generation der Galaxy-S-Serie handelte.

Doch Blass überraschte alle mit der Enthüllung, dass die Bilder nicht das erwartete Galaxy S24 zeigen, sondern etwas völlig Neues – nämlich eine Serie, die angeblich intern bei Samsung den Namen „Eureka“ trägt. Was genau Samsung damit vorhaben könnte, bleibt vorerst im Dunkeln.

Das Design der auf den Bildern gezeigten Handys erinnert stark an die aktuellen Smartphone-Modelle von Samsung, insbesondere die Anordnung der Kamera ist auffallend ähnlich. Ein anderer Insider behauptet zudem, dass es sich bei „Eureka“ lediglich um den internen Codenamen für die kommende Galaxy-S24-Serie handele (Quelle: Evan Blass bei Twitter/X). Diese widersprüchlichen Aussagen geben Rätsel auf: Handelt es sich nun um eine komplett neue Baureihe oder nur um einen Codenamen für die nächste Galaxy-Generation?

Wenn ihr ein Samsung-Handy habt, dann solltet ihr diese Einstellungen vornehmen:

„Eureka“: Was hat Samsung vor?

Die Gerüchte um „Eureka“ lassen die Erwartungen an die nächste große Ankündigung von Samsung in die Höhe schnellen. Wird tatsächlich eine innovative neue Serie den Smartphone-Markt aufmischen – oder steckt nur ein cleverer Marketing-Zug für das Galaxy S24 dahinter? In den nächsten Wochen werden wir hoffentlich mehr erfahren. Angeblich will Samsung das Galaxy S24 am 17. Januar 2024 vorstellen.

