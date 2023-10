Galaxy Tab A9 (Plus): Samsung stellt günstige Einsteiger-Tablets vor

Ohne großes Aufsehen hat Samsung sein Einsteiger-Tablet Galaxy Tab A9 (Plus) vorgestellt. Beide Tablets sind jedoch noch nicht in Europa erhältlich. Eine Veröffentlichung in anderen Märkten wird in den kommenden Wochen erwartet.

Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) eingeführt

Still und leise hat Samsung das Galaxy Tab A9 und die größere Plus-Variante offiziell vorgestellt und als Preorder verfügbar gemacht. Beide Tablets sind zunächst nur in Indien, dem Nahen Osten und Südamerika erhältlich. Gerüchten zufolge soll das Galaxy Tab A9 (Plus) in den kommenden Wochen weltweit angeboten werden. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Die Tablets unterscheiden sich in der Größe des Displays, des Prozessors und des Akkus. Während das Galaxy Tab A9 über eine Diagonale von 8,7 Zoll verfügt, misst die Plus-Variante 11 Zoll. Die Bildwiederholrate des Galaxy Tab A9 liegt bei 60 Hz, die der Plus-Version bei 90 Hz.

Für die nötige Leistung sorgt im Galaxy Tab A9 ein MediaTek Helio G99, dem 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der Akku hat eine Kapazität von 5.100 mAh. Die Kamera auf der Rückseite ermöglicht Fotos mit bis zu 8 MP, auf der Vorderseite sind es 2 MP.

Beim Galaxy Tab A9 Plus setzt Samsung auf den Qualcomm Snapdragon 695 mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher. Die Kapazität des Akkus gibt der Hersteller mit 7.040 mAh an. Fotos sind mit bis zu 8 MP möglich. Selfies können mit 5 MP aufgenommen werden.

Android 13 mit Samsungs OneUI 5.1.1 ist vorinstalliert. WLAN, GPS und Bluetooth 5.3 sind an Bord. Das Galaxy Tab A9 ist in einer WLAN- und LTE-Variante erhältlich, das Galaxy Tab A9 Plus bietet optional 5G.

Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) in drei Farbvarianten

Bei den Farben haben Kunden die Wahl zwischen Dark Blue, Grey und Silver. Was die Tablets in Deutschland kosten werden – falls sie auch hier auf den Markt kommen – ist noch nicht bekannt. In Indien liegen die Einführungspreise zwischen 150 und 260 Euro (Quelle: Amazon Indien) Hierzulande ist wie immer mit höheren Preisen zu rechnen.