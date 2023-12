Huawei lässt Smartphone-Konkurrenz mit neuem Top-Modell keine Chance

Huawei schafft es trotz der US-Sanktionen jedes Jahr die Smartphone-Konkurrenz im Bereich der Kamera in den Schatten zu stellen. Egal wie sehr die anderen Hersteller zulegen, Huawei landet bei DxOMark mit den Top-Modellen immer an der Spitze. Im kommenden Jahr will das chinesische Unternehmen erneut nachlegen und könnte die Konkurrenz vor große Probleme stellen.

Huawei P70 Pro mit besonderem Kamera-Sensor erwartet

Huawei dominiert seit Jahren den Kamera-Test von DxOMark. Selbst wenn ein Hersteller wie Google für kurze Zeit ein älteres Huawei-Handy übertrifft und auf dem ersten Platz landet, legt das chinesische Unternehmen wie ein Uhrwerk nach. Aktuell dominiert Huawei den bekannten Kamera-Test mit dem Mate 60 Pro+ (157 Punkte) und Mate 60 Pro (156 Punkte) auf dem ersten und zweiten Platz. Apple, Google und Samsung sind dahinter zu finden. Mit dem P70 Pro könnte Huawei seine Dominanz noch einmal bekräftigen. Dort soll nämlich ein komplett neuer Sensor zum Einsatz kommen – berichtet notebookcheck mit Bezug auf mehrere Quellen.

Demnach soll Huawei bei Sony zwei Millionen „Sony IMX989“-Kamerasensoren bestellt haben. Es handelt sich dabei um ein Modell mit einer Größe, die dem Äquivalent von einem Zoll einer großen Kamera entspricht. Diesen soll Huawei aber speziell für sich modifizieren und als „IMX989Y“ einsetzen (Quelle: @RODENT950). Das angehängte Y steht für einen zusätzlichen gelben Pixel im eigentlich sonst genutzten Aufbau mit rot, gelb und blau. Diese Anordnung mit RYYB hat Huawei schon in älteren Smartphones verwendet, um so noch mehr Licht einfangen und Farben natürlicher darstellen zu können. In Kombination mit einer optimierten Software dürfte Huawei den Kamera-Thron sicher weiter behalten.

Im Video könnt ihr euch das aktuelle Huawei Mate 60 Pro anschauen:

Teaser zum Huawei Mate 60 Pro

Huawei P70 Pro nur für China

Genau wie das Mate 60 Pro mit dem eigenen Kirin-Prozessor und chinesischem 5G-Modem dürfte das P70 Pro nicht den Weg auf den internationalen Markt finden. Stattdessen dürfte sich Huawei weiterhin auf den chinesischen Markt konzentrieren und dort der Konkurrenz ordentlich Druck machen. Die Präsentation wird in den kommenden Monaten erwartet.

