Beliebt bei Autofahrern: Easypark-App gehackt, Kundendaten erbeutet

Die beliebte App Easypark wurde Opfer eines Cyberangriffs. Dabei haben Kriminelle Kundendaten erbeutet, wie der App-Betreiber informiert. Eine direkte Gefahr für hinterlegte Zahlungsinformationen geht von dem Angriff nicht aus. Betroffene Nutzer sollten jetzt trotzdem vorsichtig sein.

Easypark-App gehackt: Namen, Telefonnummern und E-Mails erbeutet

Die Easypark-App wurde offenbar von Cyberkriminellen ins Visier genommen – und das mit Erfolg. Bei dem Cyberangriff wurden Daten mehrerer Kunden gestohlen, wie die Betreiber bekanntgegeben haben. Ihnen zufolge konnten die Hacker aber keine „sensiblen Daten“ erbeuten.

Was die Kriminellen aus dem System von Easypark entwendet haben, ist allerdings nicht ohne: Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen sollen die Angreifer von einigen Kunden erlangt haben. Bei App-Nutzern, die ihre Parkgebühren per Kredit- oder Debitkarte oder per Lastschrifteinzug über das Bankkonto zahlen, können außerdem einige Ziffern der gewählten Zahlungsart (Kartennummer bzw. IBAN) den Angreifern nun bekannt sein.

Laut Mitteilung von Easypark lassen sich aus diesen Daten und ihrer Kombination aber keine Zahlungen auf Kosten der Kundinnen und Kunden durchführen. Dazu seien die vollständigen Informationen nötig, an welche die Hacker nicht gekommen seien.

Laut eigenen Angaben haben die Betreiber der App die zuständigen Behörden über den Sicherheitsvorfall informiert. Man arbeite daran, in Zukunft noch wirksamere Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, heißt es weiter. Wie genau die Angreifer die Kundendaten erbeuten konnten, ist nicht bekannt.

Easypark-Kunden müssen aufpassen: Weitere Phishing-Versuche möglich

Betroffene Kunden will Easypark direkt über den Datenvorfall informieren. Auch wenn keine illegalen Aktivitäten mit den Konten und Zahlungsinformationen zu erwarten seien, sollten Betroffene in Zukunft noch genauer auf etwaige Kontaktversuche von Unbekannten achten. Etwa Anrufe oder SMS von unbekannten Nummern oder verdächtige E-Mails sollten mit Vorsicht behandelt werden. Denn über die erbeuteten Kontaktdaten könnten jetzt weitere Phishing-Versuche drohen, mit denen die Kriminellen noch an wertvollere Informationen kommen wollen.

Die App Easypark gehört zu den beliebtesten und einfachsten Möglichkeiten, per Smartphone auf Parkplätzen zu zahlen. Allein im Google Play Store wurden über 10 Millionen Downloads gezählt.

Viele deutsche Städte erlauben die Nutzung öffentlicher Parkplätze, aber auch ausgewiesener Parkflächen seitlich an der Straße über die App. Ein großer Vorteil ist dabei die minutengenaue Abrechnung der Parkzeit. So zahlen Nutzer nur für die Zeit, für die sie den Parkplatz tatsächlich benötigen.