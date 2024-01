Neujahrsvorsätze 2024: Mit diesen 15 genialen Gadgets erreichst du sie

© Bildquelle: Ohuhu 2 / 16

Geld sparen gehört zu den Top-Jahresvorsätzen 2024 – nicht sehr überraschend und auch nicht so leicht, einfach in die Tat umzusetzen. Helfen kann ein Buchsafe, in dem sich Geld wie in einem Tresor aufbewahren lässt, sodass niemand Zugang hat und man sich keine Sorgen darüber machen muss, dass es geklaut werden könnte. Und das Beste daran: Man kann den Safe einfach ins Bücherregal stellen, denn es sieht aus wie ein langweiliges Buch.