16 Winter-Must-haves, mit denen euch garantiert warm ums Herz wird

1 / 17

Dunkelheit, Eis und Kälte ist Schnee von gestern – mit diesen 16 Gadgets werdet ihr den Winter easy überstehen.

Auch wenn der Winter in Deutschland nicht mehr so ist, wie er einmal war – nämlich schneebedeckt, kann es doch mal ziemlich kalt werden. Die meiste Zeit will man sich einfach nur unter der Decke verkriechen. Am Besten mit einem warmen Kaffee oder einer heißen Schokolade. Aber das muss nicht sein, denn es gibt unglaublich coole Gadgets, die den Winter viel erträglicher machen.