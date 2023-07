In der Vergangenheit hat Samsung zu seinen Flaggschiff-Galaxy-Smartphones auch „Mini“-Varianten veröffentlicht, die etwas kompakter und technisch etwas abgespeckter waren. Wie sieht es beim aktuellen Top-Gerät Galaxy S23 aus? Kommt ein Samsung Galaxy S23 Mini heraus?

Samsung Galaxy Facts

Die „Mini“-Reihe wurde zur Galaxy-S6-Reihe 2015 eingestellt. Seitdem gab es keine entsprechenden Galaxy-Geräte mehr. Das ändert sich im Jahr 2023 nicht. Auch das Galaxy S23 mini wird es also nicht geben.

Samsung Galaxy S23 Mini? Das ist die Alternative

Wie schon bei den Vorgänger-Modellen, wird vermutlich trotzdem eine abgespeckte Variante nachträglich veröffentlicht. So soll es auch vom Galaxy S23 eine „Fan-Edition“ geben. Bei den FE-Geräten handelt es sich Ableger der jährlichen High-End-Galaxy-Geräte, die technisch etwas schwächer sind als die Hauptreihe, gleichzeitig aber auch günstiger.

Das Galaxy S23 FE wurde noch nicht offiziell angekündigt, allerdings gibt es schon diverse Leaks zur „Fan Edition“. Demnach soll das Gerät in verschiedenen Versionen erscheinen. Für den deutschen Markt ist vermutlich ein Gerät mit dem schwächeren Exynos-2200-Prozessor aus dem Galaxy S22 vorgesehen, während es international auch eine Qualcomm-Variante geben soll (Snapdragon Gen 1).

Samsung Galaxy S23 FE: Gerüchte & Leaks

Optisch soll das Gerät vom Design der Galaxy-S23-Reihe abweichen und sich eher am Gerät aus der Budget-Reihe, dem A54 orientieren. Das Gerät soll ein 6,4-Zoll großes Display haben und somit zwischen dem Galaxy S23 (6,1 Zoll) und dem Galaxy S23 Plus (6,6 Zoll) liegen. Das FE-Gerät wird also ebenfalls recht groß sein und nichts für Fans kleinerer, kompakter Smartphones, die früher aus Größengründen auf die Mini-Galaxy-Geräte zurückgegriffen haben. Weitere Leaks berichten von einem 5G-Mobilfunk-Support, einem AMOLED-Bildschirm und einem 4.500 mAh starken Akku. Mit einer offiziellen Vorstellung des Samsung Galaxy S23 FE wird bei einem „Unpacked“-Event gerechnet, das von Samsung noch im Juli ausgerichtet werden soll.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.