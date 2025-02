Galaxy S25 Ultra vs. Beton: So robust ist das neue Samsung-Handy wirklich

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Ultra sein neuestes High-End-Smartphone auf den Markt gebracht und verspricht eine noch bessere Widerstandsfähigkeit. Besonders das verbesserte Corning Gorilla Armor 2 soll Stürze besser wegstecken. Doch stimmt das wirklich? Genau das wurde jetzt ausprobiert – mit überraschendem Ergebnis.

Samsung Galaxy S25 Ultra steckt Stürze weg

Das Schlimmste, das einem Smartphone-Besitzer passieren kann, ist der Sturz auf den harten Boden. Meist hat das zur Folge, dass das Display bricht und ihr dieses für viel Geld ersetzen müsst. Samsung möchte das durch den Einsatz von Corning Gorilla Armor 2 und Optimierungen bei der Konstruktion der Smartphones vermeiden. Das funktioniert tatsächlich, wie ein aktueller Drop-Test enthüllt.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra wurde dabei aus Kopfhöhe direkt auf das Display, die Rückseite, den Rahmen und eine Ecke des Smartphones fallen gelassen. Diese vier Stürze auf Beton hat das Smartphone ohne große Blessuren weggesteckt:

Im ersten Moment denkt man als Zuschauer, dass der dunkle Rahmen ordentlich Schaden genommen hat. Tatsächlich sind das aber nur die Spuren vom Beton. Diese lassen sich wegwischen. Das Display bleibt komplett unversehrt, der Rahmen hat nur minimale Abschürfungen.

Begründet wird das hervorragende Abschneiden mit dem neuen Design des Smartphones. Flache Displays sind viel härter als Curved-Displays, die leichter brechen. Auch das neue Design des Rahmens schützt das Display ideal. Hier spielt einiges zusammen, damit das Galaxy S25 Ultra solche Stürze im Grunde unbeschadet übersteht.

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB | 12GB Titanium Silverblue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.02.2025 17:16 Uhr

Hülle wird trotzdem empfohlen

Das gute Abschneiden des Galaxy S25 Ultra heißt natürlich nicht, dass ihr euer unglaublich teures Samsung-Handy einfach so durch die Gegend werfen könnt und es jeden Sturz überlebt. Jeder Sturz und Untergrund ist anders. Am Ende bleibt es Glas und Glas bricht irgendwann. Holt euch also eine Hülle und schützt euer Smartphone – idealerweise direkt mit MagSafe (bei Amazon anschauen). So erweitert ihr den Funktionsumfang sogar noch.

Im Video zeigen wir euch die neuen Galaxy-S25-Smartphones von Samsung:

