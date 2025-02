iPhone 16e: Mal ehrlich – wer kauft dieses Apple-Handy?!

Die Erwartungen an den Nachfolger des iPhone SE waren groß. Weitestgehend wurden diese durch Apple auch erfüllt – mit einem kleinen Schönheitsfehler. Nicht der neue Name – iPhone 16e – stört, sondern vielmehr der Startpreis von knapp 700 Euro, der ein Stirnrunzeln verursacht. Wer um Himmels willen soll dieses überteuerte „Budget-iPhone“ kaufen?! Ich werde es euch verraten – in der heutigen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Das alte iPhone SE der dritten Generation war zwar technisch und optisch nicht mehr wirklich auf der Höhe der Zeit, doch zumindest Apples letzte unverbindliche Preisempfehlung hierzulande von 529 Euro erschien immer noch plausibel. Mit dem neuen iPhone 16e allerdings erhöht sich der Einstandspreis fürs günstigste iPhone jetzt auf 699 Euro – ein Aufschlag von satten 170 Euro.

Ehrlich gesagt muss ich den Preisvergleich noch relativieren, immerhin stecken im iPhone 16e bereits in der kleinsten Version 128 GB Speicher. Beim iPhone SE waren es noch 64 GB, das Modell mit 128 GB kostete zuletzt hingegen 599 Euro. Dennoch: 100 Euro mehr ausstattungsbereinigt – und letztlich generell eine heftige Preisansage.

Apples Etikettenschwindel: Das iPhone 16e lohnt sich nur aus einem Grund

Wie rechtfertigt Apple den hohen Preis? Zum Zuge kommt ein Marketingtrick, denn wir haben es hier ja nicht mit dem iPhone SE 4, sondern mit dem iPhone 16e zu tun. Der Name soll das neue Modell in die Nähe des iPhone 16 rücken, wenngleich nur wenige Merkmale diese Nomenklatur tatsächlich rechtfertigen. Am Ende hängt alles am A18-Chip und der Eignung für Apple Intelligence – das muss genügen. Features wie die Dynamic Island, die neuartige Kamerasteuerung, MagSafe oder auch zwei Kameraobjektive auf der Rückseite bleiben dem eigentlichen iPhone 16 vorbehalten.

Kurzum: Hinter dem iPhone 16e versteckt sich ein ziemlicher Etikettenschwindel. Wer also soll dieses „Schnäppchen“ kaufen? Nur mal zum Vergleich: Im freien Handel bekommt man ein reguläres iPhone 16 bereits für deutlich unter 800 Euro (bei eBay ansehen).

Wer dies weiß, der kann nicht allen Ernstes zum iPhone 16e greifen. Wer es dennoch tut, hat wohl – frei nach Karl Lagerfeld – bereits die Kontrolle über sein Leben verloren. Eigentlich gibt es momentan nur ein echtes Kaufargument für das neue Modell: Apple ist es nämlich gelungen, die mit Abstand beste Akkulaufzeit aus einem iPhone mit 6,1-Zoll-Display herauszuholen. Zum Vergleich:

iPhone 16e: Videowiedergabe bis zu 27 Stunden, Audiowiedergabe bis zu 100 Stunden

Videowiedergabe bis zu 27 Stunden, Audiowiedergabe bis zu 100 Stunden iPhone 16: Videowiedergabe bis zu 22 Stunden, Audiowiedergabe bis zu 80 Stunden

Dies ist in der Tat sehr beeindruckend – und nicht zuletzt dem neuen C1-Modem zu verdanken, Apples erstem eigenen Mobilfunkchip. Für wen die Akkulaufzeit beim Kauf eines iPhones entscheidend ist, für den könnte sich das iPhone 16e also tatsächlich lohnen.

Mein Ratschlag: Noch warten!

Ich persönlich würde mit dem Kauf aber noch warten. In den ersten Monaten wird es einen Preisverfall geben, denn Händler befinden sich im Wettbewerb und halten sich früher oder später nicht mehr an Apples unverbindlichen Verkaufspreis. Ich würde – wenn möglich – also noch mindestens zwei, drei Monate abwarten.

Langfristig dürfte das iPhone 16e aber ganz offiziell günstiger werden – vielleicht schon mit dem Erscheinen des iPhone 17 im Herbst. Erfahrungsgemäß bleiben dann das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus vergünstigt im Programm. Dann müsste und sollte aber auch das iPhone 16e günstiger werden, denn Apple wird das Modell wahrscheinlich noch viel länger im Portfolio belassen.

Zwar verkauft es uns Apple als ein Familienmitglied des iPhone 16, doch eigentlich ist und bleibt es ein iPhone SE. Als solches besaß es bisher einen Produktlebenszyklus von mindestens zwei oder gar drei Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass das iPhone 16e auch bei Apple in absehbarer Zeit mindestens 100 Euro günstiger wird und dann ab 599 Euro zu haben sein wird. Wer geduldig ist, kann also sparen.

Das iPhone 16e im Überblick:

Das neue iPhone 16e – Apples Vorstellung

