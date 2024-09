Was heißt R.I.P.? Bedeutung & Übersetzung der Abkürzung

Die Abkürzung „R.I.P.“ liest man immer häufiger in verschiedensten Kontexten. Mit dem Internet und der allgemeinen Verbreitung der englischen Sprache, kommen hierzulande auch immer mehr fremdsprachige Begriffe, Abkürzungen und Akronyme in Gebrauch. Aber was heißt „R.I.P.“ eigentlich? Hier erfahrt ihr die Bedeutung und wie das Akronym im Netz genutzt wird.

Bedeutung & Übersetzung

Akronyme aus anderen Sprachen lassen sich für die meisten Nichtmuttersprachler natürlich nur schwer herleiten. „R.I.P.“ (oder auch „RIP“) steht dabei für „Rest In Peace“, was übersetzt „Ruhe in Frieden“ bedeutet.

Abgleitet sind beide Aussprüche vom lateinischen „Requiescat in pace“. Den Ursprung soll das Akronym in Psalm 4,9 in der Übertragung der Vulgata haben: „in pace in idipsum dormiam et requiescam“, was übersetzt bedeutet: „In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein und ich werde ruhen.“

Man findet das Akronym unter anderem als Grabinschrift, an Grabdenkmalen und im Totenzettel. Vor allem liest man es heutzutage aber als Beileidsbekundung unter Todesmeldungen im Internet, in sozialen Netzwerken und Kommentarsektionen. Aber das Akronym wird heutzutage häufig nicht nur für Lebewesen, sondern auch bei Schließungen von Firmen und ähnlichen Ereignissen verwendet.

R.I.P. als Grabinschrift an einem Grab in Jakarta (© wisely, Depositphotos via IMAGO)

Vorsicht vor Sarkasmus und Internet-Trollen

Bei der Abkürzung „R.I.P.“ sollte man jedoch immer etwas Vorsicht walten lassen, da die Abkürzung – wie so ziemlich alles im Internet – gerne auch sarkastisch verwendet wird. So wird aus dem Akronym beispielsweise die falsche Bedeutung „Rest In Pieces“ gemacht, was übersetzt so viel wie „Ruhe in Stücken“ bedeutet. Ebenfalls wird „Rest In Pieces“ im negativen Sinne für verhasste Personen benutzt.

Auch der Spruch „R.I.P. in Peace“ hat sich als Meme und bei Internet-Trollen etabliert, die sich über die häufige Falschnutzung des Akronyms belustigen. „R.I.P. in Peace“ würde somit ausgeschrieben „Rest in Peace in Peace“ bedeuten. Häufig findet man die falsche Schreibweise unter Falschmeldungen oder auf Meme-Bildern.

Wenn ihr euer Mitleid durch die Abkürzung „R.I.P.“ (Rest in Peace) bekunden wollt, solltet ihr also dringend auf die richtige Schreibweise achten, um nicht als taktloser Troll rüber zu kommen.

