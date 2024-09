Reich dank TikTok-Lifehack? Trick bringt euch nichts als Ärger ein

Ein angeblicher „Free Money Glitch“ macht derzeit bei TikTok die Runde. Man könne einfach Geld am Automaten abheben, ohne dass dies Konsequenzen habe, heißt es in vielen Videos. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Es handelt sich um Betrug – mit weitreichenden Folgen.

TikTok: Geldautomaten-Trick ist Betrug

Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das oft auch. Das bestätigt jetzt erneut ein angeblicher TikTok-Lifehack. Dabei geht es um die Idee, an Geldautomaten der US-Bank Chase kostenlos Bargeld abheben zu können. Doch der vermeintliche Trick entpuppt sich schnell als gefährlicher Betrug mit weitreichenden Folgen für die ahnungslosen Teilnehmer. Oft sind es Jugendliche, die ihr Glück versuchen.



Zahlreiche Videos auf TikTok zeigen jubelnde Menschen, die angeblich Zehntausende von US-Dollar an Geldautomaten der Bank abheben konnten. Der Trick besteht angeblich darin, einen Scheck über eine fiktive hohe Summe auszustellen und einen Teilbetrag am Geldautomaten abzuheben. Die Bank würde diesen Betrag dann angeblich ohne Deckungsprüfung auszahlen – was aber schlichtweg nicht stimmt.

Bei dieser eigentlich alten Masche handelt es sich um einen klassischen Scheckbetrug. Die Bank benötigt nur wenige Tage, um die unrechtmäßig abgehobenen Beträge von den Konten zurückzufordern. In vielen Fällen reicht das vorhandene Guthaben der jungen TikToker nicht aus, so dass die Konten gesperrt werden (Quelle: CNET).



Die Betroffenen, die das vermeintlich kostenlose Geld vermutlich bereits ausgegeben haben, sitzen dann nicht nur auf einem Berg von Schulden. Es drohen auch ernsthafte rechtliche Konsequenzen. Das Ausstellen ungedeckter Schecks gilt als Betrug und kann bei hohen Beträgen sogar als Straftat geahndet werden.

TikTok-Betrug: Ermittlungen und Folgen

Die US-Bank Chase hat bereits angekündigt, alle Betrugsversuche zu verfolgen und schwerwiegende Fälle sogar dem FBI zu melden. Die Ermittlungen dürften in den meisten Fällen nicht allzu schwierig sein, da viele Täter nicht nur ihre eigenen Konten nutzen, sondern auch Videos von sich und dem ergaunerten Geld auf TikTok zeigen.



