Was heißt „kp“ im Chat? Bedeutung der Abkürzung erklärt

Ob schreibfaul oder wirklich gerade nicht viel Zeit: Abkürzungen sind aus der Kommunikation in sozialen Netzwerken, Chats und Messengern nicht mehr wegzudenken. Leider gibt es aber auch immer wieder Abkürzung, die mehrere Bedeutungen haben, so auch im Fall von „kp“. Was „kp“ je nach Kontext bedeutet, erfahrt ihr hier.

Im Gegensatz zu vielen anderen gängigen Abkürzungen stammt „kp“ nicht aus dem Englischen, dafür gibt es bei der Abkürzung das Problem, das sie je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen hat.

Was heißt „kp“ im Chat & auf sozialen Netzwerken?

Bei „kp“ muss man leider häufig aus dem Kontext schließen, was die Abkürzung wirklich bedeutet. In den meisten Fällen steht „kp“ für „keinen Plan“, jedoch kann es genauso gut „kein Problem“ bedeuten – wie zum Beispiel auch die Abkürzung „np“.

Problematisch kommt hier hinzu, dass bei manchen Fragen beide Bedeutungen als Antwort funktionieren können, jedoch grundverschiedene Aussagen sind. Wenn ihr beispielsweise jemand nach einer Lösung für ein Problem fragt und dieser nur kurz und knapp „kp“ schreibt, könnte dies einerseits bedeuten, dass er keine Ahnung hat. Andererseits könnte es auch heißen, dass die Erklärung demnächst folgt und er nur kurz Bescheid geben wollte, dass dies kein Problem für ihn darstellt.

Wenn ihr euch nicht sicher sein könnt, ob euer Gegenüber nun „keinen Plan“ oder „kein Problem“ hat, müsst ihr wohl oder übel nachfragen, damit es nicht zu einem Missverständnis kommt.

KP in Videospielen / im Videospielchat

Wenn jemand im Chat eines Online-Rollenspiels oder MOBAs von KP schreibt, kann die Abkürzung noch eine dritte Bedeutung haben.

So werden HP („health points“, „hit points“) im Deutschen auch gerne mit LP („Lebenspunkte“, „Lifepoints“) oder KP („Kraftpunkte“) übersetzt.

Wenn jemand in einer Multiplayer-Partie also schreibt, dass er nur noch wenig KP hat, bedeutet das sehr wahrscheinlich, dass er nur noch wenig Lebenspunkte hat und nicht, dass er von einem Thema „weniger keinen Plan“ hat.

