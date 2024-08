(Ya) Manyak: Was bedeutet das auf Deutsch?

In sozialen Medien kommt man bei den ganzen neuen Slang- und Jugendwörtern kaum hinterher. So lest oder hört ihr möglicherweise den Begriff „Manyak“ und wollt wissen, was das bedeutet.

„Manyak“ taucht in geschriebenen Social-Media-Beiträgen bei X, Instagram und Co. auf, ist aber auch oft bei Videos in TikTok und anderen Plattformen zu hören. Seinen Ursprung hat das Wort in der türkischen Sprache.

Anzeige

Manyak: Das bedeutet es auf Deutsch

Schnell und einfach lässt sich „manyak“ mit „verrückt“ oder „wahnsinnig“ auf Deutsch übersetzen. Es entspricht dem Englischen „maniac“.

Anzeige

Meistens werden damit Personen bezeichnet. Dann meint man damit jemand „Wahnsinniges“ oder „Irrsinniges“.

Es ist oft eine abwertende Bezeichnung, wird teilweise aber auch spaßeshalber unter Freunden verwendet.

Manchmal taucht es auch in der Form „ya manyak“ auf. Das „ya“ hat dann eine verstärkende Bedeutung (siehe auch „Ya salame“).

Teilweise wird es auch verwendet, um jemanden direkt anzusprechen. Dann bedeutet es so viel wie „du Verrückter“ oder „du Wahnsinniger“. Unter Freunden ist es auch eine liebevoll-neckische Anrede, ähnlich wie „Digga“ oder „Bro“. Selten taucht es auch in der Schreibweise „maniak“ auf.

Manyak in der Jugendsprache

Einige Beispiele für die Verwendung des Worts in der deutschen Sprache:

Bekannt wurde das Wort auch durch einen kurzen TikTok-Clip, bei der der Videoersteller den Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Worten „Olaf, du Manyak“ anspricht:

„Manyak“ ist einer von vielen Begriffe, die es aus dem Türkischen in die deutsche Jugendsprache geschafft haben. Andere häufig auftauchende Beispiele sind „amk“, „tschüsch“ und „Abi“.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.