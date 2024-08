3 geniale TikTok-Tricks, die kaum jemand kennt

In TikTok stecken wenig bekannte Funktionen, die das Nutzererlebnis auf ein neues Level heben. Von einem geheimen Feed bis hin zu flexibler Videowiedergabe – wir zeigen euch die genialen Tricks.

Drei praktische TikTok-Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Verborgener TikTok-Feed: MINT

TikTok, die beliebte Social-Media-Plattform, verbirgt mehr Funktionen, als die meisten Nutzerinnen und Nutzern ahnen. Neben den bekannten Feeds „Folge ich“ und „Für dich“ existiert ein dritter, standardmäßig verborgener Feed namens „MINT“ (Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie). Um diesen zu sehen, navigiert man in den Einstellungen zu "Inhaltspräferenzen" und aktiviert dort den "MINT-Feed". Dieser spezielle Feed bietet wissenschaftlichen Content von anerkannten Experten, ist allerdings derzeit nur auf Englisch verfügbar.

Anzeige

Mehr Kontrolle über die Abspielgeschwindigkeit

Die App bietet zudem erweiterte Möglichkeiten zur Kontrolle der Videowiedergabe. Durch das Gedrückthalten der oberen linken oder rechten Bildschirmhälfte lässt sich die Abspielgeschwindigkeit verdoppeln. Um die Wiedergabegeschwindigkeit noch präziser anzupassen, gibt es zwei Optionen.



Bei Option 1 müsst ihr die Mitte des Bildschirms gedrückt gehalten, um das Videomenü zu öffnen. Dort findet sich der Punkt Geschwindigkeit und ein Untermenü mit vier Geschwindigkeitsstufen: 0.5×, Normal, 1.5× und 2×.



Bei Option 2 wird durch kurzes Reinzoomen in ein Video der aufgeräumte Bildschirm aktiviert. Dort erscheint in der unteren rechten Ecke ein Button zur Geschwindigkeitsregulierung.

Anzeige

TikTok freihändig nutzen dank automatischem Scrollen

Für Situationen, in denen ihr keine Hände freihabt, bietet TikTok die Funktion "Automatisches scrollen". Diese lässt sich aktivieren, indem man den Bildschirm in der Mitte gedrückt hält und im erscheinenden Menü den gleichnamigen Punkt mit dem nach oben zeigenden Pfeil auswählt. Diese Funktion ermöglicht ein kontinuierliches Durchlaufen des Feeds ohne manuelle Interaktion.



Welche geheimen Funktionen habt ihr bereits entdeckt? Kennt ihr weitere nützliche Tricks, die das TikTok-Erlebnis verbessern? Teilt euer Insider-Wissen in den Kommentaren unter unserem TikTok- oder YouTube-Video.