K-Pop: Das Wichtigste über Entstehung, Künstler und Alben

Ihr wollt mehr über K-Pop wissen? Wir zeigen euch die berühmtesten Bands, welche Alben ihr kennen solltet und wie sich der Hype um das Genre entwickelt hat.

K-Pop ist die Kurzform für „Korean Pop Music“. Koreanisch ist somit die Hauptsprache der Lieder. In den letzten Jahren gab es jedoch zunehmend auch englischsprachige Texte. Das Genre spielt neben dem typischen Pop-Sound auch geschickt mit Elementen aus Hip-Hop, Techno und RnB. Wir verraten euch die wichtigsten Infos rund um K-Pop.

Ihr wollt ein K-Pop-Konzert besuchen? Im Video geben wir euch Tipps, was ihr bei eurem nächsten Ticketkauf beachten solltet.

Entstehung des K-Pop

Als 1992 Seo Taiji And Boys in einer Casting-Show im Fernsehen auftraten, schlug wohl die offizielle Geburtsstunde des K-Pop. Die Musik, eine Mischung aus Rap, Pop und Techno, war neu und aufregend und etablierte sich in rasantem Tempo in Südkorea. K-Pop-Stars, sogenannte „Idols“, begeistern mittlerweile Millionen Follower in Deutschland und auf der ganzen Welt. Dabei performen sie meistens in reinen Girl- oder Boybands und unterlaufen eine harte Ausbildung, die bereits im Alter zwischen sieben und dreizehn beginnt.

Im Jahr 2012 schaffte es K-Pop dann mit „Gangnam Style“ von Psy in den Mainstream. Der Grund? Der Song ist ein absoluter Ohrwurm, der mit seiner Choreografie in den sozialen Netzwerken viral gegangen ist. Und genau darin liegt das Geheimrezept typischer K-Pop-Songs: Der Beat am Anfang catcht einen sofort und zusammen mit der auf den Punkt einstudierten Choreo ist Stillsitzen unmöglich.

Welche sind die berühmtesten K-Pop-Bands?

: Die Bangtan Sonyeondan oder auch Bangtan Boys ist eine siebenköpfige Boygroup. BTS verkaufte in Südkorea 20 Millionen Alben und ist somit die erfolgreichste Band des Landes. Ihre Texte handeln oft von politischen und gesellschaftlichen Problemen, was sie deutlich von anderen K-Popstars abhebt. Sie haben aber auch sehr poppige Feel-Good-Songs wie „Dynamite“ in petto, die komplett englischsprachig sind und ihnen weltweit bahnbrechenden Erfolg bescherten. Blackpink : Die Band wurde 2016 vom Plattenlabel YG Entertainment gegründet und ist laut Korean Business Institute die beliebteste Girlgroup. Der internationale Durchbruch gelang ihnen 2017 mit einem gemeinsamen Song mit Dua Lipa, „Kiss and Make Up“. 2020 erscheint ihr Erfolgsalbum „The Album“. Die Musik punktet vor allen Dingen mit schnellen koreanisch-englischen Rap-Passagen und kräftigen Bässen, die schon mal die ein oder andere Deckenlampe in Bewegung setzen können.

Ebenfalls eine Girlgroup, die seit Jahren zu den erfolgreichsten K-Pop-Bands gehört. 2021 brachten sie ihren ersten englischsprachigen Song „The Feels“ raus. Das im selben Jahr veröffentlichte Album „Formula of Love: O+T=<3“ brachte sie auf Platz drei der amerikanischen Bill-Board-Charts. Weltweit verkaufte Twice mehr als sechs Millionen physische Alben. EXO: Die neun Jungs starteten 2012 beim Label SM Entertainment durch. Bis jetzt haben sie sieben Alben veröffentlicht, die sich größtenteils jeweils mehr als eine Million Mal verkauft haben. 2018 trat EXO sogar bei den olympischen Winterspielen in Südkorea auf.

Was sind die wichtigsten K-Pop-Alben?

