PS5 vs Xbox: Final-Fantasy-16-Produzent spricht Klartext zum Konsolenkrieg

PlayStation, Xbox, PC und Switch – all diese Plattformen bieten Spielern eine Fülle an Spielmöglichkeiten. Jedoch bringt diese Vielfalt auch Nachteile wie Exklusivität mit sich. Der Videospielproduzent Naoki Yoshida wünscht sich aus diesem Grund eine einzige gemeinsame Plattform.

Yoshida spricht sich für eine universelle Plattform aus

Yoshida ist der Ansicht, dass eine universelle Plattform für alle von Vorteil wäre. Sowohl Microsoft als auch Sony bieten auf ihren Plattformen eine breite Auswahl an Spielen an – sowohl Eigenentwicklungen als auch Titel von Drittanbietern. Auch die Nintendo Switch und der PC sind nicht ausgenommen. Viele der angebotenen Spiele sind für mehrere Plattformen verfügbar und einige ermöglichen Crossplay. Dennoch sind bestimmte Spiele als Exklusivtitel lediglich auf ein oder zwei Plattformen verfügbar, manchmal nur für begrenzte Zeiträume.

Einige Spieler können sich mit dieser Situation arrangieren oder besitzen sogar mehrere Geräte. Doch Naoki Yoshida, der Produzent von Final Fantasy 16, ist der Meinung, dass eine andere Herangehensweise besser wäre. In einem Interview mit einem taiwanesischen YouTube-Kanal äußerte er seine Ablehnung gegenüber konkurrierenden Konsolen. Er betonte, dass sowohl Entwickler als auch Spieler von einer Plattform ohne Wettbewerb profitieren würden (Quellen: YouTube / IGN).

Ein Beispiel hierfür ist Square Enix selbst. Die Xbox war lange Zeit von Final Fantasy 14 ausgeschlossen. Erst nach mehr als einem Jahrzehnt wird das Spiel nun auch für Microsofts Konsole verfügbar sein. Auch Final Fantasy 16, das im Juni erschienen ist, richtet sich vorerst ausschließlich an PS5-Besitzer. Yoshida erklärte, dass viel Zeit und Ressourcen in die Optimierung der PS5-Version investiert wurden, die PC-Version wird deshalb noch auf sich warten lassen. Yoshida befände sich noch nicht in der Phase, in der er einen Release-Zeitraum nennen kann.

Ihr habt Final Fantasy 16 noch nicht gespielt? Macht euch einen Eindruck von der PS5-Version:

Xbox-Chef Phil Spencer spricht sich auch für eine Veränderung aus

Es ist unwahrscheinlich, dass eine einzige Plattform in die Realität umgesetzt wird. Zwar würde es Zeit und Geld einsparen und die Spiele wären sofort für jeden zugänglich, dennoch geht es um verschiedene Unternehmen, die letztendlich alle Geld verdienen möchten.

Laut Spencer ist es trotzdem wichtig, das Wohl der gesamten Branche im Blick zu behalten. Er verwies auf Microsofts Fortschritte im Bereich des Crossplays, bei dem Spieler auf verschiedenen Konsolen gemeinsam spielen können. Dies sei der Weg, den das Unternehmen eingeschlagen hat, um den intensiven Wettbewerb mit seinen negativen Auswirkungen zu bewältigen (Quelle: The Verge).