Baldur’s Gate 3: Mega-Update bringt Spieler dazu, BG3 nochmal durchzuspielen

Obwohl Baldur’s Gate 3 bereits von vielen als das beste Spiel des Jahres bewertet wird, ist Larian Studios natürlich noch nicht fertig. Der Entwickler will das Spiel einfach noch besser machen. Und er hat es mit Patch 5 geschafft.

Baldur’s Gate 3 Facts

Baldur’s Gate 3: Neues Ende, 3.500 Zeilen neuer Dialog und Orins sexy Outfit

Wenn Baldur’s Gate 3 das beste Spiel 2023 ist, dann sollte Larian Studios auch den Preis des besten Entwicklers 2023 bekommen. Nach dem Verkaufsstart hat das Studio mehrere wichtige und kostenlose Patches für das Spiel veröffentlicht, doch mit Patch 5 kommen schmackhafte 27 GB Fixes und neue Inhalte in das CRPG, welche sich die Spieler schon eine Weile gewünscht haben.

Tatsächlich ist der Patch derart massiv, dass einige Spieler jetzt darüber nachdenken, einfach alles noch einmal durchzuspielen (Quelle: Reddit) – immerhin gibt es unter anderem auch zwei neue Spiel-Modi, einen für Hardcore-Gamer, die es schwerer haben wollen und einen für Leute, die ihre Spielerfahrung selbst konfigurieren möchten.

Ihr überlegt, ob Baldur’s Gate 3 etwas für euch ist? Schaut in den Launch-Trailer:

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Baldur's Gate 3 Larian Studios

Was ist im Patch 5 alles drin? Wir listen euch die wichtigsten Details auf:

Neuer Epilog: Baldur’s Gate 3 endet jetzt mit einem besonderen Epilog im Camp, in dem ihr euch angemessen von eurem Abenteuer verabschieden könnt.

Neue Spielmodi: Ehrenmodus (Hardcore-Modus) und Custom-Modus

Ehrenmodus (Hardcore-Modus) und Custom-Modus Performance in Akt 3 stark verbessert

stark verbessert Spieler mit weniger VRAM/RAM im Computer sollten ab jetzt bessere Performance haben.

sollten ab jetzt bessere Performance haben. Orins besonderes Outfit kann jetzt gelootet werden.

kann jetzt gelootet werden. Besseres Inventar-Management: Im Camp könnt ihr umsortieren, ohne Begleiter aus der Gruppe ein- und auszuladen.

Im Camp könnt ihr umsortieren, ohne Begleiter aus der Gruppe ein- und auszuladen. Neue Dialog- und Beziehungsszenen mit NPCs und Begleitern

mit NPCs und Begleitern Minthara rekrutieren funktioniert jetzt einfacher

funktioniert jetzt einfacher Sex-Szenen mit einigen Charakteren wurden verbessert und gefixt

mit einigen Charakteren wurden verbessert und gefixt Zahlreiche Verbesserungen im Kampf-Gameplay

... und mehr

Werft einen Blick in die gesamten Patch-Notes (Link zur offiziellen Homepage).

Falls ihr Baldur’s Gate 3 bis jetzt noch nicht gespielt habt, so ist mit Patch 5 ohne Frage die Zeit gekommen, eines der besten RPGs der letzten Jahre endlich auszuprobieren. Baldur’s Gate 3 ist am 3. August 2023 für PC und am 6. September für die PS5 erschienen. Der Xbox-Release soll im Dezember 2023 folgen.