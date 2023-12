PlayStation 5: Technik-Experte schafft, was Sony nicht hinbekommt

Kürzlich brachte Sony eine kompaktere Version der PlayStation 5 auf den Markt. Ein Technik-Experte hat nun gezeigt, dass es möglich ist, die Konsole noch kleiner zu gestalten als von Sony umgesetzt.

PS5: Nachbau ist klein und handlich

Die Slim-Version der PS5 erschien vor Kurzem und ist etwa 30 Prozent kleiner und leichter als das massive Original. Allerdings entdeckte ein Experte, dass die tatsächliche Größenreduktion nicht signifikant war. Ein Technik-Experte befasste sich ausführlich mit dieser Thematik, um etwas zu schaffen, was Sony nicht gelungen ist.

Der YouTube-Kanal Not From Concentrate (NFC) beschäftigt sich mit diversen technischen Bereichen wie 3D-Druck, individuellen Designs und der effizienten Nutzung begrenzten Stauraums für Technik. In ihrem neuesten Projekt haben sie die PlayStation 5 erfolgreich in einen funktionsfähigen Mini-PC umgewandelt.

Der entstandene Mini-PC ist kaum größer als das Motherboard der PS5 Slim, beherbergt jedoch das 250-W-HDPlex-GaN-Netzteil, einen neuen Kühlkörper, ein Alpenföhn Black Ridge sowie ein Noctua Chromax 120mm. NFC erklärt, dass dies die einzige Möglichkeit gewesen sei, um die thermische und akustische Leistung der PS5 zu erhalten.

Um die Lüfter und die Steuerzentrale zu integrieren, hat der Technik-Experte eine Vielzahl zusätzlicher Elektronikkomponenten verbaut. Diese wurden mithilfe eines 3D-Druckers und einer CAD-Fräse im Rahmen des Gehäuses platziert. Das Ergebnis ist eine Mini-Version der originalen PlayStation 5.

Mini-PS5: Das Laufwerk musste weichen

Trotz der großartigen Leistung musste das Laufwerk weichen, da es den Rahmen des kompakten Gehäuses gesprengt hätte. NFC entschied sich daher für eine externe Einheit, die direkt mit der Hauptplatine der PlayStation verbunden ist.

Bei dem Original bietet die PlayStation 5 die Möglichkeit, ein passendes optisches Laufwerk nachzurüsten.

