„Das ist doch Mist“: Experte wirft genauen Blick auf die PS5 Slim

Der Release der PS5 Slim steht kurz bevor, begleitet von neuen Bildern und Videos, darunter ein Teardown-Video eines Experten, das auch kritische Aspekte der Konsole beleuchtet.

PS5 Slim: Experte äußert Kritik an der Konsole

Schon seit dem Release der PlayStation 5 war klar, dass weitere Modelle folgen werden. Den Anfang macht die Slim-Version, die sich mal mehr, mal weniger vom Basismodell der Konsole unterscheidet.

Laut Sony konnte das Unternehmen das Volumen und das Gewicht der neuen Konsole um respektive 24 Prozent reduzieren, das Blu-Ray-Laufwerk ist zudem modular und kann auf Wunsch abmontiert oder im Fall der Digital Edition nachträglich installiert werden.

Die größten Unterschiede bilden folglich das modulare Laufwerk sowie das Gewicht. Die digitale Version der PS5 Slim wiegt nur 2,6 kg im Vergleich zu den 3,4 kg der älteren Variante. Die Disc-Version wiegt 3,2 kg im Vergleich zu den 3,9 kg des Originals. Dennoch merkt der Technikexperte und YouTuber Dave2D an, dass die PS5 Slim, trotz der Reduzierung nicht wesentlich kleiner wirkt als das Basismodell.

Außerdem kritisiert er das neue Ständer-System. Der horizontale Ständer, der aus lediglich zwei Plastikklammern besteht, ist zwar im Lieferumfang enthalten, verleiht dem Gesamteindruck jedoch einen minderwertigen und unsicheren Eindruck. Der vertikale Ständer ist in diesem PS5-Modell nicht enthalten und muss separat für 29,99 Euro erworben werden, was wieder zusätzliche Kosten verursacht (Quelle: PlayStation).

PS5 Slim: Wann erscheint sie und was soll sie kosten?

Das Datum der Veröffentlichung der Konsole in Deutschland ist derzeit noch unbekannt. Spieler in den USA haben jedoch die Möglichkeit, sich ab dem 8. November ein Spider-Man-2-Bundle zu sichern, bevor die Konsole am 10. November offiziell in den USA und Japan erscheint. Im Jahr 2024 werden auch Seitenteile in verschiedenen Farben erhältlich sein.

Sony hat die Speicherkapazität der PlayStation 5 Slim auf 1 TB erhöht, ohne die Preise erneut anzuheben. Die Digital Edition wird aufgerundet zu einem Preis von 450 Euro angeboten werden, während die Version mit Laufwerk 550 Euro zu Buche schlagen soll (Quelle: PlayStation).

