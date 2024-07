Statt 29,99 Euro jetzt gratis: Epic verschenkt grandioses Action-Abenteuer

Im Epic Games Store gibt es für PC-Spieler mal wieder ein neues Gratis-Game. Dieses Mal könnt ihr euch mit F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch einen soliden Mix aus Action-Adventure und Metroidvania sichern. Aber das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Erste Spielszenen könnt ihr euch direkt oben im Trailer anschauen.

Epic verschenkt F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Noch keine Ahnung, was ihr am Wochenende zocken sollt? Dann lohnt sich eventuell ein Blick in den Epic Games Store. Beim Steam-Konkurrenten kriegt ihr einmal in der Woche ein neues Gratis-Game. Diese Woche können sich alle Nutzer der Plattform über F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch freuen.

Anzeige

Das Action-Adventure im Metroidvania-Stil kostet normalerweise 29,99 Euro, ist jedoch bis zum 1. August 2024 um 17:00 Uhr kostenlos verfügbar. Wer sich das Angebot also nicht entgehen lassen will, sollte schnell zuschlagen (im Epic Games Store anschauen).

Bei Epic Games gib’s jede Woche neue Gratis-Spiele.

Für wen lohnt sich F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch?

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Rayton, einem ehemaligen Hasen-Soldaten aus der Stadt Torch City. Als einer seiner Freunde plötzlich festgenommen wird, entscheidet sich Rayton dazu, sich gegen die Invasoren der Maschinenlegion aufzulehnen und zieht in den Kampf.

Anzeige

In schicker 2,5D-Optik kloppt und hüpft ihr fortan mit Rayton durch die Level und deckt nach und nach neue Gebiete in der Stadt auf – Metroidvania-Fans kennen das Spielprinzip. Für Abwechslung sorgen die Boss-Kämpfe, die euch in regelmäßigen Abständen auf die Probe stellen.

Anzeige

Für Genre-Fans lohnt sich der Blick ins Spiel allemal. Zwischen 12 und 20 Stunden Spielzeit könnt ihr je nach Spielstil einplanen, bis die Credits über euren Bildschirm laufen. Auf Steam vergeben 88 Prozent der Spieler eine positive Bewertung, der Metascore liegt ebenfalls bei robusten 80 Punkten (Quelle: Steam / Metacritic).

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch könnt ihr euch noch bis zum 1. August 2024 kostenlos im Epic Games Store sichern – also beeilt euch lieber!

Falls ihr auf der Suche nach weiteren soliden Gratis-Games seid, solltet ihr euch mal einen Blick auf diese kostenlosen Steam-Spiele werfen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.