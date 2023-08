Spider-Man: Across the Spider-Verse war 2023 bislang mit einigem Abstand der beste Superhelden-Film des Jahres – doch auf den Nachfolger müssen Fans nun lange warten. Sony hat das Spider-Man-Sequel vorerst vom Release-Kalender gestrichen.

Mit dem animierten Spider-Verse zeigt Sony Disney, wie originelle und gut gemachte Marvel-Filme aussehen können. Eigentlich sollte der dritte Teil, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, am 29. März 2024 erscheinen – doch inmitten des andauernden Hollywood-Chaos hat Sony die Animations-Fortsetzung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Spider-Verse: Sony streicht Sequel vom Release-Kalender

Spider-Man: Across the Spider-Verse konnte dieses Jahr an den Erfolg seines Vorgängers A New Universe nahtlos anknüpfen und darf sich angesichts der höchstens lauwarmen Konkurrenz absolut als besten Superhelden-Film 2023 bezeichnen. Eigentlich sollte die Trilogie bereits im März 2024 fortgesetzt werden, doch Sony hat seinen Release-Kalender aktualisiert – und Beyond the Spider-Verse ersatzlos gestrichen.

Aufgrund des großen Hollywood-Streiks können die Arbeiten an dem Animationsfilm derzeit nicht vorangetrieben werden. Weil sich derzeit nicht absehen lässt, wann Studios, Schauspieler und Drehbuchautoren zueinanderfinden werden, hat Sony den Release des Spider-Man-Abenteuers nun vorerst zurückgezogen. Zwar wird der Animationsfilm sicherlich dennoch erscheinen, aber von einer längeren Verzögerung ist derzeit auszugehen. Ein neuer Release-Termin soll laut Magazin Variety in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. (Quelle: Variety)

Neben Spider-Man: Sony verschiebt weiteren Marvel-Film

Während der animierte Spider-Man unbestimmte Zeit auf seinen nächsten Auftritt warten muss, hat Sony auch das Kino-Debüt von Marvel-Charakter Kraven the Hunter verschoben. Der Anti-Held, der sich in den Comics oftmals mit Spider-Man die Haare kriegt, sollte ursprünglich am 6. Oktober 2023 auf die große Leinwand kommen – weil Star Aaron Taylor-Johnson den Film nun aufgrund des Hollywood-Streiks aber nicht bewerben kann, erscheint der Film nun erst am 30. August 2024.

