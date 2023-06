Venom war ein enormer Erfolg für Sony. Nun bringt das Unternehmen den nächsten Spider-Man-Bösewicht in die Kinos: Kraven. In einem ersten Trailer nimmt der animalische Schurke keine Gefangenen. Erwartet Marvel-Fans ein Film ab 18?

Kraven the Hunter: Erster Trailer zeigt den Jäger

Das Sony die Rechte am Spider-Man-Universum hat, ist Disney zwar ein Dorn im Auge, aber der Erfolg gibt dem japanischen Unternehmen Recht. So spielte Venom im Jahr 2018 mehr als 856 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Und auch 2023 läuft es ziemlich gut für Spider-Man-Filme. Der Animationsfilm Spider-Man: Across the Spider-Verse geht stramm auf die 500 Millionen US-Dollar zu.

Im kommenden Oktober soll Kraven the Hunter diesen Erfolg fortsetzen. Der russische Jäger gehört zu den ältesten Feinden von Spider-Man und lässt in einem ersten Trailer ordentlich die Muskeln spielen:

MCU-Fans wird die Brutalität im Trailer vermutlich überraschen. Immerhin beißt Kraven einem Feind in einer Szene die Nase ab. Damit bestätigt sich aber auch nur, was Sony bereits im Vorfeld angekündigt hat.

Kraven the Hunter soll ihr erster Superheldenfilm mit R-Rating sein (Quelle: Polygon). Das ist vergleichbar mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren in Deutschland. Wobei die deutschen Behörden den Film vermutlich ab 16 Jahren freigegeben werden. Ähnlich wie das bei Deadpool der Fall war.

Achtung: Der deutsche Trailer ist zensiert und enthält kaum Blut oder die beschriebene Szene mit der Nase. Unzensiert gibt es den Trailer zum Beispiel auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Sony.

Bei Rivale DC läuft es indessen nicht so gut:

Fans sind begeistert vom blutigen Trailer

Die Fans sind begeistert vom ersten Trailer und loben vor allem die Performance von Aaron Taylor-Johnson als Kraven. Auch das R-Rating und die damit verbundene Härte des Films sorgen für viel Zustimmung in der Community.

Karven the Hunter startet am 5. Oktober 2023 in den deutschen Kinos.

Hier seht ihr das offizielle Poster für den Film:

