ARD zeigt einen der spannendsten Filme aller Zeiten – gratis in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Wer braucht schon Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+? Auch die öffentlich-rechtlichen Sender bieten in ihren Mediatheken feinste Unterhaltung. In der ARD-Mediathek findet ihr aktuell einen der besten Thriller aller Zeiten. Doch Obacht: „Die üblichen Verdächtigen“ aus dem Jahr 1995 ist nur noch kurze Zeit kostenlos abrufbar. Oben im Trailer könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck machen.

Online bei der ARD: Kult-Thriller „Die üblichen Verdächtigen“

Noch vor den X-Men-Filmen gelang Regisseur Bryan Singer vor 30 Jahren mit „Die üblichen Verdächtigen“ ein Mega-Erfolg – Oscars, BAFTA Awards und viele weitere Auszeichnungen konnte der US-amerikanische Spielfilm damals einheimsen und zählt heute zu den Besten seines Genres. Wer den Klassiker jetzt sehen möchte, benötigt kein teures Streaming-Abo. Dank des allgemeinen Rundfunkbeitrags hat nämlich jeder ohne Extrakosten Zugriff auf den Film in der ARD-Mediathek (bei der ARD ansehen).

Nur schnell müsst ihr sein: Am Montag, den 31. März, um genau 1:19 Uhr verschwindet der Film wieder aus dem Angebot der Mediathek. Noch ein Tipp: Wollt ihr den Film aufgrund der FSK-16-Freigabe auch vor 22 Uhr sehen, müsst ihr euch kostenlos bei der ARD registrieren.

In „Die üblichen Verdächtigen“ wird eine Gruppe von Kleinkriminellen in New York zu einem Verhör geladen, nachdem ein Lastwagen voller Waffen gestohlen wurde. Unter ihnen sind der clevere Trickbetrüger Verbal Kint (Kevin Spacey), der draufgängerische McManus (Stephen Baldwin) und der undurchschaubare Dean Keaton (Gabriel Byrne), ein Ex-Polizist mit einer kriminellen Vergangenheit. Obwohl keiner von ihnen direkt mit dem Diebstahl in Verbindung steht, schließen sie sich nach ihrer Freilassung für einen lukrativen Coup zusammen. Doch ihre Machenschaften ziehen die Aufmerksamkeit eines gefährlichen und mysteriösen Verbrecherbosses namens Keyser Söze auf sich – eine Figur, die in der Unterwelt wie ein Mythos gefürchtet wird.

Der Film steigert sich durch Intrigen, Betrug und unerwartete Wendungen zu einer dichten Atmosphäre aus Spannung und Misstrauen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge, und jede Entscheidung der Protagonisten bringt sie tiefer in ein gefährliches Netz aus Verrat und Gewalt. Das Ergebnis ist ein brillanter Thriller, der bis zur letzten Minute fesselt.

Fester Platz unter den besten Filmen aller Zeiten

Das sehen auch Kritiker und Zuschauer so. „Die üblichen Verdächtigen“ befindet sich mit einer beeindruckenden IMDb-Bewertung von 8,5 Punkten derzeit auf Platz 46 der 250 besten Filme aller Zeiten (Quelle: IMDb). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Rotten Tomatoes – 87 Prozent der professionellen Filmkritiker und 96 Prozent der Zuschauer sind vom Ergebnis überzeugt.

Wer den Film bisher noch nicht kennt, hat aktuell die Gelegenheit, diese cineastische Wissenslücke zu schließen – und das sogar kostenlos in der ARD-Mediathek.

