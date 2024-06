McDonald's setzt auf Chatbots: KI übernimmt das Ruder

McDonald's rüstet auf: Nach einem zweijährigen Test will die Fast-Food-Kette einen KI-gestützten Chatbot einführen. Ziel ist es, den Bestellvorgang am Drive-Thru künftig vollständig zu automatisieren.

McDonald's: KI übernimmt Bestellprozess

McDonald's treibt seine digitale Transformation voran: Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in über 100 Filialen will die Fast-Food-Kette den Bestellprozess an ihren Drive-Thru-Schaltern künftig von KI übernehmen lassen. Das Projekt in den USA, das in Kooperation mit IBM durchgeführt wird, soll den Grundstein für eine neue Ära der Automatisierung in der Systemgastronomie legen.

Die neue KI-Initiative ist Teil einer viel umfassenderen Digitalisierungsstrategie. Diese zielt darauf ab, den Kundenservice zu beschleunigen und Kosten zu senken. Bei McDonald’s geht damit die Ära der Bestellungen durch menschliche Mitarbeiter an Drive-Thrus zu Ende.

Die eingesetzte KI basiert laut McDonald's auf Spracherkennungsmodellen, die darauf trainiert sind, menschliche Sprache zu verstehen und entsprechend zu reagieren. Gerade in der Gastronomie, wo Bestellungen oft einem standardisierten Muster folgen, sei der Einsatz solcher Technologien sinnvoll, so die Fast-Food-Kette. Auf welcher Basis der Chatbot entwickelt wird, verrät McDonald's nicht.

Nach eigenen Angaben will McDonald's bis Ende des Jahres eine endgültige Lösung gefunden haben, die robust genug für den Alltagseinsatz ist (Quelle: Spiegel). Ob und wann diese auch außerhalb der USA zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Auch Ikea experimentiert mit KI – aber ganz anders:

KI klaut eure Jobs? IKEA experimentiert in Roblox mit Jobangeboten



Nicht nur McDonald's: Gastronomie setzt auf KI

McDonald’s ist mit seinem Vorstoß in die digitale Automatisierung nicht allein. Auch andere Ketten wie Wendy’s und Carl’s Jr. experimentieren mit KI-gestützten Bestellsystemen. Analysten sagen bereits voraus, dass vor allem die Systemgastronomie durch KI und Chatbots vor signifikanten Veränderungen steht.

