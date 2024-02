Samsung hat es geschafft: Galaxy Watch 7 erhält einzigartige Funktion

Samsung hat gerade erst mit der Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic zwei Smartwatches auf den Markt gebracht, die technisch ordentlich aufgerüstet wurden. Mit der Galaxy Watch 7 könnte wieder eine neue medizinische Funktion hinzukommen, die im besten Fall das Leben von Menschen verändern kann.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Watch 7 erkennt Schlafapnoe

Normalerweise hält Samsung Highlights für neue Produkte zurück, um diese am Tag der Vorstellung zu verkünden. Bei Smartwatches findet aktuell aber ein Rennen gegen die Zeit statt. Je früher neue Features eine offizielle Zulassung erhalten, desto besser für das eigene Unternehmen – auch wenn das eigentliche Produkt noch gar nicht fertig ist. Genau das ist jetzt mit der Erkennung von Schlafapnoe für die Galaxy Watch geschehen. In den USA hat Samsung für diese medizinische Funktion offiziell eine Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) erhalten.

Anzeige

Menschen im Alter von ab 22 Jahren und mit noch nicht diagnostizierter Schlafapnoe können durch die Samsung-Smartwatch und ein passendes Galaxy-Smartphone nach einer Analyse von zwei Nächten feststellen lassen, ob die schlafbezogene Atemstörung vorliegt. Da das Unternehmen nicht verrät, mit welchen Smartwatches die neue Funktion kompatibel ist, wird vermutet, dass dieses Feature zusammen mit der Galaxy Watch 7 eingeführt wird. Samsung gibt nur an, dass die Schlafapnoe-Erkennung im 3. Quartal 2024 in den USA startet. Zeitlich würde das perfekt mit der nächsten Smartwatch-Generation zusammenpassen (Quelle: Samsung).

Im Video stellen wir euch die aktuelle Smartwatch-Generation von Samsung vor:

Samsung Galaxy Watch 6 (und Classic) im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Neue Gesundheitsfunktion auch für Europa?

Samsung hat bisher im Heimatland Südkorea und jetzt in den USA die offizielle Zulassung der Schlafapnoe-Erkennung für eine Galaxy Watch in Verbindung mit einem Galaxy-Smartphone über die Health-App erhalten. Für jede neue medizinische Funktion ist ein langwieriger Prozess nötig, um in jedem Land eine eigene Zulassung zu erhalten, da es überall unterschiedliche Vorschriften gibt. Ob das Feature also noch Europa und somit Deutschland kommt, lässt sich nicht final sagen. Die Chancen stehen aber ganz gut, denn auch die Blutdruckmessung oder das EKG-Feature wurden mit der Zeit bei uns freigeschaltet. Wenn das mit der Schlafapnoe-Erkennung geschieht, werden wir euch informieren.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.