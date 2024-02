Xiaomi 14 kaufen: Starke Aktion für Vorbesteller durchgesickert

Xiaomi wird in wenigen Tagen im Rahmen des MWC 2024 in Barcelona ein echtes Produktfeuerwerk zünden. Im Fokus werden dabei die neuen Top-Smartphones Xiaomi 14 und 14 Ultra stehen. Zumindest zu Ersterem sind weitere Details zu einer Aktion für Vorbesteller durchgesickert. Ihr könntet nämlich eine komplett neue Smartwatch kostenlos erhalten.

Xiaomi Facts

Xiaomi 14 mit kostenloser Smartwatch?

Wenn neue Top-Smartphones auf den Markt kommen, dann gibt es meist auch immer etwas kostenlos für Vorbesteller, um euch den Kauf schmackhafter zu machen. Das dürfte auch bei Xiaomi der Fall sein. Wir haben bereits darüber berichtet, dass das Xiaomi 14 wohl 1.099 Euro kosten dürfte und somit 100 Euro teurer wird als das Xiaomi 13 zum Start. Um den höheren Preis etwas zu kompensieren, könnte es kostenlos eine Smartwatch geben:

Wie bereits vorher spekuliert, soll das Xiaomi 14 direkt mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher angeboten werden. Vorbesteller sollen eine Xiaomi Watch S3 im Wert von 199 Euro kostenlos erhalten. Diese Smartwatch wurde vor einigen Monaten in China vorgestellt und wird in Europa bisher noch nicht angeboten. Gut möglich, dass sie ebenfalls im Rahmen des MWC 2024 gezeigt wird. Eigentlich wurde erwartet, dass die Xiaomi Watch 2 vorgestellt wird, die einen ähnlichen Preis besitzen soll.

Anzeige

Die Quelle gibt aber auch ganz klar an, dass sich die Aktionen für Vorbesteller je nach Region unterscheiden können. Zuvor wurde nämlich auch bekannt, dass ihr euch in Deutschland für das Xiaomi 14 in den Newsletter eintragen könnt und so einen 10-Prozent-Rabattgutschein erhaltet. Effektiv würde das Handy damit günstiger als der Vorgänger verkauft. Spätestens am 25. Februar 2024 erhaltet ihr alle Details dazu.

Anzeige

Kein Xiaomi 14 Pro für Europa

Xiaomi 14 Pro vorgestellt

Xiaomi hat in China neben dem normalen Modell auch das 14 Pro enthüllt. Dieses soll es gar nicht erst nach Europa schaffen. Ihr könnt euch die Unterschiede im obigen Video anschauen. Stattdessen soll es ein Xiaomi 14 Ultra geben. Gut möglich, dass durch den höheren Preis des Xiaomi 14 für das Xiaomi 14 Pro einfach kein Platz mehr ist.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.