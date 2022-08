Wer mehrere USB-Geräte zu Hause hat, wird auf der einen oder anderen Verpackung das bekannte USB-Logo mit dem Zusatz „OTG“ wiederfinden. „USB OTG“ steht für „USB On-the-go“ und erweitert die Funktionen eines herkömmlichen USB-Anschlusses. So kann man unter anderem Tastaturen, USB-Sticks und mehr mittels USB-to-Go an ein Android-Smartphone oder -Tablet anschließen. Voraussetzung ist, dass das mobile Gerät USB-fähig ist.

Mit Hilfe von USB könnt ihr zum Beispiel eine richtige Tastatur per Kabel mit dem Android-Gerät verbinden. So müsst ihr nicht extra ein Bluetooth-Gerät kaufen oder in den Bluetooth-Einstellungen des mobilen Geräts herumsuchen, sondern könnt ganz einfach die Tastatur für Texte am Handy verwenden, die ihr auch am PC nutzt. So kann man auch ein Handy verwenden, wenn das Display defekt ist und keine Touchscreen-Eingaben mehr funktionieren.

USB-OTG: Tastatur, Maus & mehr mit Android-Smartphone verbinden

USB-OTG-fähige Geräte können sowohl als USB-Gerät verwendet werden, als auch selber als Host dienen, um andere USB-Geräte anzuschließen. Android unterstützt USB-OTG seit Android 3.1 (Honeycomb). Voraussetzung ist jedoch, dass das jeweilige Android-Gerät auch den „On the go“-Standard unterstützt. Ob das mit eurem Handy klappt, könnt ihr einfach mit dieser App überprüfen. Einmal gestartet, zeigt sie euch an, ob das Gerät USB-OTG-kompatibel ist oder nicht.

USB OTG Checker Kompatibilität Entwickler: FaitAuJapon.com

USB OTG: Anschluss von externer Festplatte, USB-Sticks, Drucker & mehr am Android-Smartphone und -Tablet

Mittels USB-OTG ist es auch möglich, Mäuse, Drucker oder USB-Sticks an ein Android-Smartphone anschließen. Mit Hilfe eines USB-Hubs können eine Maus und Tastatur sogar gleichzeitig mit dem Android-Gerät verbunden werden. So schließt ihr fast alle USB-Geräte am Smartphone an:

Für die Verbindung über USB-OTG wird ein entsprechendes Adapter-Kabel oder ein kleiner USB-Adapter verwendet. Schließt das USB-Gerät wie den Drucker, die Tastatur oder Maus an das Kabel an und verbindet es dann mit dem Smartphone. Um eine Maus oder eine Festplatte mit dem Android-Smartphone per OTG anzuschließen, benötigt man in der Regel zudem eine zusätzliche App, zum Beispiel den USB Host Controller oder Total Commander. Oft wird das Gerät aber auch automatisch erkannt. So kann man mit wenig Aufwand und keinerlei Zusatzkosten das Tablet durch eine neue Tastatur und Maus zu einem Laptop-Ersatz aufwerten. Mit einem Dateimanager kann man zudem direkt auf Daten auf einem USB-Stick oder gar einer externen Festplatte auf dem Android-Gerät zugreifen. So bleibt der Speicherplatz auf dem Smartphone für wichtigere Daten frei.

Zudem können per USB OTG schnell und einfach alle Daten von einem Android-Smartphone und –Tablet überspielt und als Backup gesichert werden. Ihr könnt auch Fotos vom Speicher einer Digicam auf diesem Weg auf das Handy übertragen.

USB OTG Checker Entwickler: HSoftDD

