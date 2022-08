Mit dem Smartphone könnt ihr euren PC fernsteuern, um zum Beispiel Videos und Musik abzuspielen, ohne aufstehen zu müssen. Dafür benötigt ihr eine zusätzliche App. Wir erklären, wie ihr euer Handy zur Fernbedienung des Computers umwandelt.

Eine einfache Möglichkeit, um seinen PC mit dem Handy zu steuern, liefert die App Unified Remote. Die Anwendung muss sowohl am Rechner als auch am Smartphone installieren. Danach kann es (fast) direkt losgehen

PC mit Handy steuern: Smartphone als Fernbedienung für den Computer

Die App Unified Remote gibt es sowohl als kostenlose Version und mit vollem Funktionsumfang als Bezahlversion im Play Store. Der Name ist dabei Programm: Die App versucht, so viele Fernbedienungen wie möglich in einer einzigen zu vereinen. Die App ist sowohl für Android-Geräte als auch für iPhone erhältlich:

Unified Remote Unified Intents

Unified Remote Unified Intents

Neben der App findet ihr hier den Download für den Windows-PC:

Um den PC mit dem Handy zu bedienen, müssen beide Geräte im gleichen WLAN angemeldet sein. Alternativ könnt ihr auch eine Verbindung per Bluetooth miteinander herstellen. Damit nicht jeder beliebige Nutzer auf euren Rechner zugreifen kann, legt ihr ein Passwort für die Verbindung mit der „Unified Remote“-App fest. Um die Verbindung herzustellen, wählt ihr die Option „Servers“ aus.

In der kostenlosen Variante kann man auf 18 Fernsteuerungen für verschiedenen Apps wie YouTube, Chrome und Co. zurückgreifen, in der Vollversion gibt es über 40.

Die App bietet Widgets, die man selbst erstellen und gestalten kann.

In der Benachrichtigungsleiste von Android lassen sich Schnellaktionen anzeigen.

Außerdem kann man „Unified Remote“ auch mit Sprache steuern und NFC- und IR-Aktionen festlegen.

Installation

Zunächst einmal muss man sich die Software für Windows herunterladen. Ohne Software als Server auf dem PC funktioniert das Ganze nicht. Auf der offiziellen Unified Remote-Seite könnt ihr euch die Software kostenlos ziehen.

Der Prozess der Installation ist selbsterklärend und dürfte für niemanden ein Problem darstellen.

Als nächstes installiert man die App auf seinem Handy.

Diese kann man im Play Store erhalten.

„Unified Remote“ kann in seinen Grundfunktionen kostenlos genutzt werden. In der Premium-Version schaltet man weitere Funktionen frei, darunter eine erweiterte Tastatur-Steuerung, Shortcuts für schnelle Eingaben oder eine Sprachsteuerung.

PC mit Handy steuern: Fernbedienung unter Windows einrichten

Als nächstes muss man den Server auf dem PC einrichten.

Im Normalfall benutzt die Unified Remote-Fernbedienung das wohnungseigene WLAN.

Man startet den Dienst, legt eventuell noch ein Passwort fest und das war es auch schon.

Wer lieber Bluetooth benutzen möchte, kann auch dies tun. „Unified Remote“ unterstützt auch den IR-Sender von Smartphones. Da aber die meisten Desktop-PCs noch nicht über eine solche Schnittstelle verfügen, Smartphone inzwischen auf diesen Sensor verzichten und WLAN meist eine größere Reichweite hat als Bluetooth, empfehlen wir die WLAN-Verbindung zwischen PC und Smartphone.

Hat man die Einrichtung am PC erledigt, startet man die App auf dem Handy. Hier wird man als erstes gefragt, ob man schon die Software auf dem PC installiert hat. Dies bestätigt ihr.

Einrichtung der Fernbedienungs-App auf dem Handy

Nachdem man den Server installiert hat, ist es Zeit, die Handy-App zu starten und mit dem Server zu verbinden, um den PC direkt vom Handy aus fernsteuern zu können.

Im Bereich „Remotes“ könnt ihr Fernbedienungen hinzufügen, allerdings nur, wenn ihr auch mit einem Server verbunden seid.

Unter „Servers“ kann man die Verbindung zum aktuellen PC überprüfen. Natürlich kann man auch mehrere Server erstellen und dann von einem zum anderen wechseln.

Ebenfalls interessant ist der Bereich „Status“, in dem man die Verbindung genauer überprüfen und mögliche Fehler identifizieren kann.

Die „Einstellungen“ sind schließlich der Bereich, in dem man die Fernbedienung an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann.

Außerdem kann man einstellen, dass die App im Hintergrund weiter laufen soll, damit sie nicht versehentlich von Android beendet wird.

weiter laufen soll, damit sie nicht versehentlich von Android beendet wird. Man kann das Handy auch gleich ganz wach halten, um nicht extra den Bildschirm einschalten zu müssen. Den Akku wird das aber sicherlich nicht freuen.

Tipp: Mit USB-OTG könnt ihr eine Tastatur und Maus mit dem Handy verbinden:

Die Fernbedienungen der App

Wie bereits erwähnt, bietet die Fernbedienungs-App „Unified Remote“ über eine riesige Anzahl an Fernbedienungen für diverse Apps. Am praktischsten kam uns die Standard-Media-Fernbedienung vor, mit der man die meisten Mediaplayer problemlos bedienen kann. Es gibt aber für fast jedes Programm eine eigene Fernbedienung. Außerdem kann man den PC oder den Monitor auch vom Handy aus ausschalten. Aber auch der Browser und Windows-Funktionen lassen sich problemlos bedienen.

So funktioniert es andersherum:

Für viele dürften diese Fernbedienungen schon ausreichen. Die App Unified Remote bietet aber auch noch die Möglichkeit, sich Widgets auf den Homescreen zu legen. Hierbei hat man vielfältige Auswahlmöglichkeiten, was die Befehle und das Aussehen betrifft. Farbe, Aktion und Icon lassen sich frei bestimmen.

„Unified Remote“ ist nicht die einzige Anwendung, mit der ihr Funktionen am Computer über das Handy-Display steuern könnt. Das klappt unter anderem auch mit dem Windows-eigenen Dienst Remote Desktop.

