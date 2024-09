Samsung Galaxy S24 FE im Hands-On-Video: Immer noch ein Handy-Geheimtipp?

Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob und wann Samsung das Galaxy S24 FE vorstellt. Heute ist es passiert. Der Nachfolger des Galaxy S23 FE ist offiziell und begeistert mit einem schicken Design, größerem Display und einer langen Update-Versorgung. Wenn ihr direkt zuschlagt, bekommt ihr eine Smartwatch von Samsung kostenlos dazu. Oben im Video könnt ihr euch unseren ersten Eindruck anschauen.

Samsung Galaxy S24 FE hinterlässt guten Eindruck

Das Samsung Galaxy S24 FE ist im Vergleich zum Vorgänger größer geworden. (© Severin Pick)

Wenn euch keines der bisherigen Galaxy-S24-Smartphones passt, dann könnte das Galaxy S24 FE etwas für euch sein. Der Nachfolger des Galaxy S23 FE wird stark verändert. Insbesondere das viel größere Display dürfte sich am deutlichsten auf euren Alltag auswirken. Es wächst von 6,4 auf 6,7 Zoll an und liegt damit auf dem Level des Galaxy S24 Plus.

Rein technisch gesehen geht ihr keine großen Kompromisse ein. Ihr bekommt ein helles und hochauflösendes Display, das gut geschützt ist, ein hochwertiges Gehäuse aus Metall und Glas sowie die Hardware vom Galaxy S24. Also einen Exynos-2400-Prozessor, solide Kameras und einen großen 4.700-mAh-Akku.

Punkten kann das Samsung Galaxy S24 FE mit einer sehr langen Versorgung mit Updates. Für sieben Jahre seid ihr hier abgesichert. Außerdem bekommt ihr alle bekannten KI-Funktionen, die Samsung zu bieten hat. Mehr kann man von so einer Fan Edition kaum verlangen.

Samsung Galaxy S24 FE: Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy S24 FE gibt es in verschiedenen Farben. (© Severin Pick)

Samsung verlangt für das Galaxy S24 FE mit 128 GB internem Speicher 749 Euro (bei Samsung anschauen) und für die Version mit 256 GB internem Speicher 809 Euro (bei Samsung anschauen). Ab dem 4. Oktober 2024 ist das Handy in den Farben Blue, Graphite, Mint und Yellow verfügbar.

Wenn ihr euch das Galaxy S24 FE direkt bei Samsung kauft, dann bekommt ihr die Galaxy Watch FE im Wert von 199 Euro kostenlos dazu. Gebt ihr ein altes Handy ab, dann gibt es zum aktuellen Wert des Geräts noch 60 Euro obendrauf.

Immer noch ein Handy-Geheimtipp? Das Samsung Galaxy S24 FE ist im Vergleich zum Vorgänger zwar etwas teurer geworden, doch ihr bekommt auch sehr ausgereifte Hard- und Software in einem etwas größeren Formfaktor. Besonders zum Start ist die Aktion mit der kostenlosen Galaxy Watch FE sehr zu begrüßen. Damit sinkt der Preis für das Handy auf attraktive 550 Euro – und dafür ist das Galaxy S24 FE meiner Meinung nach ein richtig tolles Gerät. Peter Hryciuk