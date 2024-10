Technik-Schnäppchen auf Temu? Wer billig shoppt, riskiert viel

Kommentar

Wer billig kauft, kauft zweimal? In diesem Fall könnte es sogar gefährlich werden. Die Jagd nach dem günstigsten Preis hat uns in eine absurde Situation gebracht: Wir bestellen massenhaft Produkte, die in der EU gar nicht verkauft werden dürften. Behörden und Politik wirken angesichts der Flut an Paketen überfordert. Aber auch wir Verbraucher sollten unser Kaufverhalten hinterfragen. Denn am Ende zahlen wir alle den Preis für diese vermeintlichen Schnäppchen – sei es durch Gesundheitsrisiken oder die Kosten für Kontrollen und Entsorgung.