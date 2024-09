Nach drei Generationen: Google schafft Wegwerf-Smartwatches ab

Google hat die Pixel Watch 3 erstmals in zwei Größen eingeführt. Im Vergleich zu den beiden Vorgängern habt ihr jetzt also die Wahl. Keine Wahl habt ihr, wenn eure Pixel-Smartwatch kaputt geht. Es handelt sich nämlich um ein Wegwerfprodukt. Das will Google zukünftig ändern.

Google Pixel Watch 4 reparierbar?

Google ist zwar recht frisch im Geschäft mit Smartwatches, hat in den letzten Jahren aber enorme Fortschritte bei der Technik und Software gemacht. Einen großen Nachteil haben aber alle Pixel-Smartwatches. Sie lassen sich gar nicht reparieren. Selbst Komponenten wie Displays oder Akkus, die mittlerweile tauschbar sein sollten, sind hier nicht wechselbar. Zukünftig könnte sich das ändern.

Anzeige

Gegenüber 9to5Google hat das Unternehmen angekündigt, dass man aktuell über die Reparierbarkeit von Smartwatches nachdenkt. Laut Google seien Smartwatches und Wearables noch relativ neu, man möchte aber sicherstellen, dass alle Produkt eventuell repariert werden können.

Die Formulierung von Google im Bezug auf eine zukünftige Pixel Watch, die repariert werden kann, ist sehr vage. Beschlossen ist also noch nichts. Wichtig wäre es schon, denn auf Dauer kann sich Google so eine Wegwerfmentalität bei den Uhren nicht erlauben.

Anzeige

Google Pixel Watch bald mit besserer Update-Politik

Vielleicht erhalten Pixel-Uhren von Google auch deswegen nur drei Jahre Software-Updates, während Pixel-Handys mittlerweile sieben Jahre versorgt werden. Letztere lassen sich reparieren und somit viel länger nutzen.

Sollte Google bei einer Pixel Watch 4 die Reparierbarkeit ermöglichen, könnte das auch eine längere Update-Versorgung zur Folge haben. Käuferinnen und Käufer der nicht ganz so günstigen Uhren würden das definitiv begrüßen. Auch der Umwelt würde es nicht schaden, wenn sich die Pixel-Uhren reparieren lassen. Wir werden die Entwicklung im Blick behalten und euch informieren, wenn sich in die Richtung etwas tut.

Anzeige

Im Video zeigen wir euch die größere Pixel Watch 3:

PIXEL WATCH 3 angeschaut: Fit UND elegant? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.