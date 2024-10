Anruf von +4367762016967: Der Grund stiftet Verwirrung

Dass eine österreichische Mobilfunknummer in Deutschland anruft, ist schon verwirrend genug. Aber was euch die Anrufer dann auftischen, ist eigentlich so absurd, dass man lachen könnte – wenn es keine Kostenfalle wäre.

Die Masche der Handynummer +4367762016967 wurde bislang schon mit englischen, belgischen und niederländischen Nummern versucht: Die Anrufer geben sich als deutsche Verbraucherzentrale aus und erwarten anscheinend wirklich, dass man ihnen das glaubt.

Nummer +4367762016967 – was wollen die Anrufer?

Viele der Anrufe sind Ping-Anrufe: Dabei klingelt das Telefon nur kurz und wenn ihr rangeht, ist niemand in der Leitung. So wollen die Kriminellen die Existenz ihrer gestohlenen Daten verifizieren.

Die Anrufer geben sich als Verbraucherzentrale aus und kennen euren Namen sowie einige andere Daten. Offensichtlich verfügen sie über Daten, die gestohlen oder verkauft wurden.

Sie behaupten, dass ihr euch versehentlich für ein Gewinnspiel angemeldet habt, das nun kostenpflichtig wird, wenn ihr dort nicht kündigt. Das wollen sie für euch erledigen, falls ihr es nicht fortführen wollt.

Dazu müssen sie allerdings eure dort gespeicherten Daten abgleichen und fragen diese nun so ab, dass ihr darauf mit „Ja“ antworten müsst. Etwa in der Art von „Ihr vollständiger Name lautet XYZ?“. Eure Antworten werden in solchen Fällen häufig aufgenommen und von den Betrügern zu gefälschten Vertragszustimmungen zusammengeschnitten.

Was sie nicht haben, aber von euch unbedingt bekommen wollen, ist eure IBAN. Sie behaupten, darauf zugreifen zu können, euch aber aus Datenschutzgründen nicht am Telefon nennen zu dürfen. Ihr sollt sie ihnen nun langsam vorlesen.

Am Ende dieses Gesprächs melden sie euch in eurem Namen bei einem Gewinnspiel oder Lotto-Abo an und nutzen den Telefonmitschnitt als Bestätigung.

Wie soll man auf Anrufe der Nummer +4367762016967 reagieren?

Wichtig ist: Der ganze Anruf ist ein Fake! Ihr habt an keinem Gewinnspiel teilgenommen und solange ihr ihnen keine Kontodaten gebt, können sie euch auch nichts abbuchen. Macht euch keine Sorgen, sondern legt einfach auf und blockiert die Nummer.

In Android und iPhone blockiert ihr eine Telefonnummer in wenigen Schritten.

Wenn ihr bei der Telekom eine Rufnummer sperren möchtet, ruft dazu das Telefoniecenter auf.

Noch einfacher ist es, wenn ihr in der Fritzbox eine Nummer blockieren wollt: Startet die Einstellungen und tragt diese Nummer in die Sperrliste ein.

