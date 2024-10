Über 31 Millionen Nutzer betroffen: Hacker zwingen beliebte Website in die Knie

Ein massiver Hackerangriff hat die beliebte Website Internet Archive zwischenzeitlich lahmgelegt. Dabei kam es offensichtlich zu einem riesigen Daten-Leak, von dem über 31 Millionen Nutzer weltweit betroffen sein könnten.

Internet Archive: Hacker sorgen für Mega-Leak

Am 9. Oktober 2024 wurde die Website vom Internet Archive offensichtlich Ziel eines Hackerangriffs, unter dem die Seite zeitweise zusammenbrach und bei dem zahlreiche User-Daten entwendet wurden.

Insgesamt sollen 31 Millionen Nutzer betroffen sein, deren E-Mail-Adressen, Usernamen und Passwörter bei dem Angriff geleakt wurden.

Im Zuge des Hacks erschien beim Zugriff auf die Website archive.org eine dreiste Pop-Up-Nachricht der Hacker:

Kommt es euch manchmal auch so vor, dass das Internet Archive nur auf Stöckern läuft und konstant ganz kurz vor einem katastrophalen Sicherheits-Leak steht? Das ist gerade passiert. Wir sehen 31 Millionen von euch bei HIBP.

(Quelle: TheVerge)

HIBP ist eine Referenz zu der Website Have I Been Pwned, auf der Nutzer nachschauen können, ob persönliche Informationen unfreiwillig online in den Umlauf gekommen sind.

Have I Been Pwned bestätigt massives Daten-Leak

Der Schöpfer von HIBP, Troy Hunt, hat das Leak auf Twitter bestätigt und weitere Informationen dazu veröffentlicht. Laut Hunt wurden die Daten bereits Ende September entwendet. Er hat die Meldung dazu erst am 5. Oktober überprüft, weil er ihre Wichtigkeit unterschätzt hatte.

Als das Internet Archive in der Folge Gegenmaßnahmen eingeleitet hat, wurde die Website von den Hackern mit der Pop-Up-Nachricht versehen und ging zwischenzeitlich offline.

Laut Hunt befanden sich bereits 54 Prozent der geleakten Accounts in der Datenbank von Have I Been Pwned – diese Nutzer wurden also bereits in der Vergangenheit Opfer von Datenlecks. Falls ihr ebenfalls betroffen seid, solltet ihr als ersten Schritt unbedingt eure Accounts überprüfen und eure Passwörter ändern.

