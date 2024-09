WhatsApp: Neue Funktion macht eure Chats noch schöner

WhatsApp überlässt das Design den Nutzern: Künftig sollen sie einfach selbst entscheiden, wie ihre Chats aussehen. Diese können dann ganz nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden.

WhatsApp: Chats selbst gestalten

WhatsApp testet neue Design-Möglichkeiten für seine Nutzer. Dazu wird gerade ein frisches Beta-Update für Android verteilt. Wer es schon hat, kann das Design der Chat-Oberflächen viel individueller gestalten als bisher.

Anzeige

Der Messenger arbeitet an einer Palette von elf verschiedenen Standard-Chat-Designs, die alles bunter und vielseitiger machen sollen. Diese Designs sind so gestaltet, dass sie sowohl im hellen als auch im im dunklen Modus funktionieren.

Das visuelle Erlebnis innerhalb der App kann ganz einfach personalisiert werden: Nicht nur die Farbe der Sprechblasen passt sich an, sondern auch das Hintergrundbild, so dass ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Nutzer haben aber auch die Möglichkeit, nur die Farbe der Chatblasen zu übernehmen und den Hintergrund separat anzupassen. So kann das Chat-Design noch feiner an die persönlichen Vorlieben angepasst werden.

Anzeige

Die neuen Design-Optionen werden über die Einstellungen der App zugänglich sein. Das gewählte Thema wird dann standardmäßig für alle Chats verwendet. WhatsApp plant aber auch die Möglichkeit, abweichende Designs für einzelne Chats festzulegen (Quelle: WABetaInfo).

Wichtig dabei: Die individuellen Themes sind nur für den Nutzer selbst sichtbar. Chatpartner sehen weiterhin ihr eigenes gewähltes Design. So bleibt die Personalisierung eine private Angelegenheit, die das Chatvergnügen des Einzelnen steigert, ohne andere zu beeinflussen.

WhatsApp: Neue Chat-Designs jetzt ausprobieren

Um die neuen Design-Optionen schon jetzt testen zu können, müssen Nutzer Teil des Beta-Programms von WhatsApp sein. Alle anderen müssen sich noch etwas gedulden, bis der Messenger die neuen Möglichkeiten freischaltet.

Anzeige

Kennt ihr schon diese WhatsApp-Tricks?

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.