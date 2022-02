Wenn ihr ein neues Handy habt und mit WhatsApp von Android zum iPhone wechseln wollt, dann bedeutet das leider etwas Arbeit und natürlich gibt es Kompatibilitäts-Probleme. GIGA erklärt euch den Vorgang schrittweise.

Leider gibt es keine vernünftige Standardprozedur, mit der ihr WhatsApp von Android auf ein iPhone kopieren könnt. Auch umgekehrt (WhatsApp-Verlauf vom iPhone zu Android übertragen) ist es nicht einfacher. Das liegt nicht daran, dass die Dateiformate nicht kompatibel wären – es ist einfach nicht vorgesehen.

Den Chat-Verlauf von einem Android-Smartphone aus das iPhone zu übertragen, könnte so leicht sein. Aber leider werden die Daten beim Android-Handy auf Google Drive gesichert, während sie beim iPhone in der iCloud landen. Und keines der beiden Geräte kommt an die Cloud des anderen.

Also müsst ihr:

Den Chatverlauf unter Android lokal sichern. Ein PC-Hilfsprogramm downloaden und installieren. iTunes downloaden und installieren. USB-Debugging am Android-Smartphone aktivieren. Die Daten vom Android-Handy aufs iPhone übertragen. Dann erst das iPhone bei WhatsApp anmelden. In WhatsApp das Backup der Chats importieren.

Im nachfolgenden Video haben wir die wichtigsten Tipps & Tricks zu WhatsApp zusammengestellt. Sie gelten unabhängig von Android und iOS - kennt ihr sie alle?

WhatsApp-Backup: Umzug von Android aufs iPhone vorbereiten

Zuerst müsst ihr in eurem Android-Handy ein lokales WhatsApp-Backup anlegen. Zwar sind auch Backups über Google Drive möglich, aber an die kommt ihr mit WhatsApp fürs iPhone nicht heran.

Dazu öffnet ihr WhatsApp. Im Hauptfenster tippt ihr rechts oben auf die drei Punkte und öffnet das Menü. Wählt „Einstellungen“ und anschließend „Chats“. Danach tippt auf „Chat-Backup“. Tippt auf den Button „Sichern“, um den aktuellen Chatverlauf zu speichern. Um auch die Bilder und Videos zu sichern, markiere unten die Option „Inklusive Videos“.

Das iPhone nicht vorbereiten!

Ihr dürft das iPhone nicht mit der SIM bei WhatsApp anmelden, bevor ihr alle Daten aus dem WhatsApp-Backup vom Android-Handy zum neuen iPhone übertragen habt. Der Grund ist, dass WhatsApp nur nach der Installation und dem Erststart nach eventuellen Backups sucht!

Die korrekte Reihenfolge bei einem Chat-Umzug von Android zum iPhone ist:

Erst die Datenbank im Android-Handy sichern. Dann die Daten von Android zum iPhone übertragen. Danach die SIM ins iPhone stecken. Erst am Schluss mit dem iPhone bei WhatsApp anmelden!

WhatsApp-Verlauf von eurem Android-Handy auf das iPhone übertragen

Jetzt kommt der unangenehme Teil. Angeblich arbeitet WhatsApp an einem einfacheren Modus, mit dem ihr eure Daten umziehen könnt. Bis dahin müsst ihr entweder ein kommerzielles Programm kaufen, das die alten WhatsApp-Daten aufs iPhone umzieht, oder ihr versucht es stattdessen mit der kostenlosen Android-App „Auf iOS übertragen“.

Als erstes solltet ihr, wenn noch nicht geschehen, den Entwicklermodus (Developer Mode) aktivieren und dort dann das „USB-Debugging“ anschalten. Jetzt müsst ihr iTunes installieren, was sich für die späteren Interaktionen mit dem iPhone sowieso empfiehlt. Dessen Treiber braucht jedes iPhone-Tool, damit ihr das Handy mit dem PC verbinden könnt. Ladet nun das Windows-Programm „Android WhatsApp to iPhone Transfer“ herunter und installiert es. Im nächsten Schritt schließt ihr beide Handys mit ihren eigenen Kabeln gleichzeitig an den PC an. Auf dem Android-Handy erfolgt eventuell die Nachfrage, ob ihr USB-Debugging zulassen wollt, was ihr bestätigt. Danach wird das installierte Programm „Android WhatsApp to iPhone Transfer“ gestartet. Wählt unter „File“ die Backup-Datei aus, die ihr euch vom Handy an den PC gesendet habt. Dann klickt ihr auf das Icon „Android to iPhone“. So könnt ihr das Backup übertragen. Erst jetzt installiert ihr WhatsApp auf dem iPhone, startet es und richtet es ein. Während der Einrichtung erfolgt die Frage, ob ihr das Backup einspielen wollt, die ihr natürlich bejaht.

Falls ihr kein Geld ausgeben wollt, versucht es mit der App „Auf iOS übertragen“. Die nutzt das WLAN, um alle möglichen Daten vom Android-Smartphone auf ein iPhone umzuziehen. Vermutlich wird sie auf jeden Fall das Mittel der Wahl, wenn die angekündigte Umzugsfunktion in WhatsApp für Android endlich freigegeben wird.

Move to iOS Entwickler: Apple

Mit dieser Methode bekommt ihr einigermaßen sicher euren WhatsApp-Chatverlauf von Android aufs iPhone. Es kann allerdings sein, dass die Funktionen des Hilfsprogramms so stark eingeschränkt werden, dass es nicht mehr funktioniert. Schließlich wollen die Hersteller Geld dafür.

In dem Fall könnt ihr unter Umständen WhatsApp nicht mehr auf das iPhone umziehen. Dann bleibt immer noch die Möglichkeit, euch einzelne Chats per E-Mail selbst zuzusenden. Zwar befinden sie sich dann nicht mehr in der WhatsApp-Oberfläche, aber wenigstens sind sie nicht verloren.

Hinweis: Nein, wir können euch nicht garantieren, dass das alles klappt, wenn ihr das Programm kauft. Es kann genausogut schiefgehen, weil euer Handy oder eure Android- beziehungswiese iOS-Version nicht richtig passen. In so einem Fall müsst ihr euch an die Softwarehersteller wenden.

