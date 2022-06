Mit deutlichen Worten hat sich Telegram-Gründer Pavel Durov zu Apples Umgang mit Web-Apps geäußert. Ihm zufolge sei es „traurig“, dass Apple seinen Entwicklern Steine in den Weg legen würde. Jetzt hofft er auf Unterstützung aus der Politik.

Telegram Facts

Wegen Safari: Telegram-Gründer kritisiert Apple

Pavel Durov hat in seinem öffentlichen Telegram-Kanal gegen Apple ausgeholt. Er vermutet, dass Apple Web-Apps in der iOS-Variante von Safari „absichtlich verkrüppelt“, um mehr Geld zu verdienen. Der Telegram-Gründer geht davon aus, dass Apples Taktik darin besteht, Nutzer bewusst von Web-Apps wegzulocken. Sie sollten sich stattdessen lieber Apps herunterladen – woran Apple mitverdient.

Konkret geht es Durov natürlich um die Web-Variante seines Messengers Telegram. Diese würde nicht nur auf Desktops „ein außergewöhnliches Erlebnis“ bieten, sondern auch bestens auf mobilen Geräten funktionieren. Apple würde allerdings Webentwickler in Bezug auf ihre Möglichkeiten einschränken. Sie würden daran gehindert, bei iOS die Qualität einer nativen App erreichen zu können.

Bereits im April hatte der Chef-Entwickler von Telegram Web eine 10-Punkte-Liste von Problemen mit Apples mobilem Safari-Browser geteilt, die der Konzern nach Ansicht von Durov „seit Jahren nicht beheben oder verbessern will“. Auch andere Entwickler hätten sich darüber beschwert, dass Safari „das Web tötet“ (Quelle: Pavel Durov bei Telegram).

Die besten WhatsApp-Alternativen im Video:

Telegram-Gründer hofft auf Politik

Durov steht mit seiner Kritik an Apples Safari-Browser nicht alleine da. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority hat vor wenigen Tagen angekündigt, Apples Verhalten in diesem Bereich genauer unter die Lupe nehmen zu wollen.

Der Telegram-Gründer hofft darauf, dass bald regulatorische Maßnahmen ergriffen werden. Es sei „traurig“, dass ausgerechnet Apple Entwicklern Steine in den Weg legen würde, wo der Konzern seiner Meinung nach „einst das mobile Web revolutionierte“.