Schluss mit Streaming-Abos: Viele Nutzer wollen Netflix & Co. kündigen

Eine gewisse Müdigkeit macht sich breit: Während Streaming-Abos früher praktisch schienen, werden sie heute für viele zur Last. Nun wollen immer mehr Verbraucher Netflix, Spotify und Co. kündigen, wie eine neue Studie zeigt.

Abo-Müdigkeit: Kunden haben die Nase voll

Netflix, Amazon, Spotify und kein Ende in Sicht – viele Verbraucher haben ihre Schmerzgrenze in Sachen Abos erreicht, wie eine repräsentative Studie des Zahlungsdienstleisters Adyen zeigt. Demnach wollen rund 39 Prozent der Deutschen ihre Online-Abos reduzieren.

Ähnliche Entwicklungen sind auch in den USA zu beobachten. Hier ist die Zahl derer, die mindestens drei Abos gekündigt haben, massiv gestiegen. Im Jahr 2021 waren es weniger als 10 Prozent, Ende 2023 fast 25 Prozent. Beinahe jeder zweite US-Konsument hat das Gefühl, zu viele Abos zu besitzen.

Ein Hauptgrund für die Abo-Müdigkeit sind der Studie nach die finanziellen Belastungen durch die Inflation der letzten Jahre. Was vor der Pandemie vielleicht noch als günstiges Freizeitangebot galt, wird in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sehr genau hinterfragt. Der Boom der Corona-Zeit ist spätestens jetzt vorbei – und die Kunden sind vorsichtiger geworden.

Im Durchschnitt geben deutsche Kunden rund 15 Euro pro Abo aus. Insgesamt geben 73 Prozent der Befragten an, mindestens ein Online-Abonnement abgeschlossen zu haben. 22 Prozent sagen, sie hätten noch nie ein solches besessen (Quelle: Capital).

Vergessene Abos: Kündigen fällt schwer

Manche Kunden halten auch an ihrem Abonnement fest, weil sie es schlicht vergessen haben. Eine Studie des National Bureau of Economic Research in den USA zeigt, dass viele erst dann kündigen, wenn sie ihre Zahlungsdaten aktualisieren müssen. Dann steigt die Kündigungsrate auf das Vierfache. Auch der Jahreswechsel motiviert manche, nicht genutzte Abonnements zu kündigen.

Falls ihr doch nicht kündigen wollt: So könnt ihr beim Streaming Geld sparen.

