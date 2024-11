Tom Cruise rennt wieder: Mission-Impossible-8-Trailer begeistert Action-Fans

Mission: Impossible - The Final Reckoning - Trailer Deutsch

Die Mission-Impossible-Reihe meldet sich mit einem ersten Trailer zum achten und finalen Film zurück. Dieser hört auf den Namen The Final Reckoning und erscheint 2025 im Kino. Den Trailer seht ihr oben.

Mission: Impossible 8 ist das große Finale

Tom Cruise ist zwar inzwischen 62 Jahre alt, rennt aber immer noch wie ein junger Gott. Das beweist er auch im ersten Trailer zu Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning. Der achte Film soll die Geschichte um Super-Agent Ethan Hunt zu einem würdigen Ende führen. Überzeugt euch doch ganz oben selbst davon!

Das Finale baut unmittelbar auf den Ereignissen von Mission: Impossible 7 –Dead Reckoning, der 2023 in den Kinos lief. Ursprünglich sollte der achte Film dementsprechend auch Dead Reckoning Teil Zwei heißen, was dann aber kurzfristig verworfen wurde, weil der erste Part finanziell hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die beiden Filme wurden durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen. So mussten das große Finale mehrfach verschoben werden und das Produktionsbudget stieg auf kolossale 400 Millionen US-Dollar an.

Kritiker und Action-Fans lieben den Vorgänger

Bei der Presse kam der erste Part herausragend gut an. So sind 96 Prozent aller Reviews zum Action-Film positiv und auch das Publikum vergibt einen ähnlich hohen Wert (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wer erwartet, dass Cruise langsamer wird, und sei es auch nur ein bisschen, weil er sich der Altersgrenze nähert, wird eines Besseren belehrt, denn Dead Reckoning bietet mehrere atemberaubende Flugmanöver. (Quelle: CNN

Und wenn man sich den Trailer zu The Final Reckoning ansieht, dann wird Tom Cruise auch im letzten Teil noch mal alle Register ziehen, um Action-Fans zu begeistern. Und falls ihr den ersten Part bisher verpasst habt, die ganze Mission-Impossible-Reihe ist entweder über Paramount+ oder aber über WOW abrufbar.

