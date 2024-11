„187“: Bedeutung des Zahlencodes – was steckt dahinter?

Wenn man sich mit der amerikanischen Gangsta-Rap-Szene auseinandersetzt, begegnet einem immer wieder die Zahlenkombination „187“. Und auch in Deutschland ist die Zahlenkombination spätestens mit der „187 Strassenbande“ ebenfalls vielen Rap-Fans geläufig. Aber warum ist das der Fall, was hat es mit der Zahlenkombination auf sich?

„187“ Bedeutung: Was hat es mit der Zahlenfolge auf sich?

Nicht nur Musiktitel, Bands und Rap-Gruppierungen tragen die Zahl im Namen. International taucht die Zahl als Graffiti auf, wird als Motiv auf Kleidung gedruckt und auch in Filmen, Serien und Videospielen findet man die Zahlenfolge immer wieder.

Die Geschichte der Zahlenkombination 187 ist eigentlich eine recht simple: Im kalifornischen Strafgesetzbuch steht die 187 für den Paragraphen, mit dem Mord und Mordfälle behandelt werden. Die kalifornische Polizei nutzt den Zahlencode „One Eight Seven“ auch über Funk, um darüber zu informieren, dass ein Mord begangen wurde.

Dies haben verschiedene Gangs aufgegriffen und benutzen den Code heutzutage zur Drohung oder tragen ihn im Namen, um klarzustellen, wozu sie bereit wären: Einem 1-8-7, also Mord.

City of Angels (© Idealphotographer via Shutterstock)

„187“: Wo kommt die Zahl vor?

„Deep Cover“: In dem Rapsong aus dem Jahr 1992 von Dr. Dre featuring Snoop Dogg taucht die Zahl 187 sehr prominent in der Hook auf.

„187 Strassenbande“: Eine lose verbundene Rap-Crew aus Hamburg, die vom deutschen Rapper Bonez MC und Graffiti-Künstler Frost gegründet wurde. Aktuell besteht die Gruppe zusätzlich aus Gzuz, Maxwell, LX, Sa4 und dem Produzenten Jambeatz.

„187 – Eine tödliche Zahl“: In diesem Film von Kevin Reynolds (Waterworld) spielt Samuel L. Jackson, einen idealistischen Lehrer, der an einer heruntergekommenen Schule in New York City arbeitet. Nachdem er einen Schüler nicht versetzen will, findet er in seinem Lehrbuch die Zahlenkombination 187 wieder und wird kurz darauf niedergestochen. Er überlebt den Angriff, aber seine vorherige Weltanschauung ist zerstört und er geht selbst in die Offensive.

„187 Ride or Die“: Auch in der Videospielwelt gab es bereits einen Titel mit dem 187-Code im Namen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die eher unterdurchschnittlich bewertete Mischung aus Renn- und Actionspiel, die Ubisoft 2005 für PS2 und Xbox veröffentlicht hat.

©Ubisoft (© Ubisoft)

