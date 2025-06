„Smile 3“: Horror-Schocker bekommt eine Fortsetzung

Im Oktober 2024 feierte „Smile 2“ Premiere. Ob ihr mit der Fortsetzung „Smile 3“ der Horrorreihe rechnen könnt, lest ihr hier.

Die „Smile“-Horrorreihe geht weiter

Freundliche Gesichter und eine Reihe unerklärlicher Suizide: Eine unheimliche Kreatur sorgt für Angst und Schrecken. Im Jahr 2022 nahm die düstere Geschichte des diabolischen Lächelns mit dem Horrorfilm „Smile“ ihren Anfang.

Im Oktober 2024 kam mit „Smile 2“ die Fortsetzung. Sie feierte am 17. Oktober 2024 Premiere und jagte den Zuschauern erneut eiskalte Schauer über den Rücken. Die Fortsetzung könnt ihr bei Paramount+ streamen und WOW ansehen. Ob und wann ein dritter Teil, „Smile 3“, folgen wird, erfahrt ihr hier.

Kommt die Fortsetzung „Smile 3“?

Kurz vor der Veröffentlichung des zweiten Films im September 2024 ließ Drehbuchautor und Regisseur Parker Finn verlauten, dass bereits Überlegungen für einen dritten Teil und weitere Filme angestellt werden (via Gamesradar). Seiner Meinung nach bietet das Franchise unerschöpfliches Potenzial, da die zentrale Idee immer wieder mit neuen Figuren und frischen Ansätzen umgesetzt werden kann.

Erst vor Kurzem wurde zudem bestätigt, dass die Dreharbeiten zu „Smile 3“ für 2025 angesetzt sind, was einen Kinostart im Jahr 2026 realistisch erscheinen lässt (via Kino.de). Ob der neue Film an die Handlung seines Vorgängers anknüpfen wird oder sich unabhängig von den bisherigen Teilen entfaltet, ist derzeit noch unklar.

Worum es in dem zweiten Teil des Horror-Schockers geht, zeigen euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video:

Darum geht es in den „Smile“-Filmen

Im ersten Abschnitt erlebt Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) einen schockierenden Vorfall, als eine ihrer Patientinnen nach einer Panikattacke mit einer Glasscherbe Suizid begeht. Zuvor hatte die Patientin berichtet, selbst Zeugin eines Selbstmords geworden zu sein und seither von einer unheimlichen Gestalt verfolgt zu werden.

Kurz darauf gerät auch Rose ins Visier der Kreatur und entfremdet sich zunehmend von ihrem sozialen Umfeld. Sie beginnt, Nachforschungen anzustellen, und entdeckt allmählich, welche Absichten das Wesen verfolgt und wie sie dem Albtraum möglicherweise entkommen kann.

In „Smile 2“ steht die Popsängerin Skye Riley (Naomi Scott) im Mittelpunkt, die während ihrer Welttournee Zeugin des Suizids eines alten Bekannten wird. Nach diesem Ereignis wird auch sie von der unheimlichen Kreatur heimgesucht.

Um der Bedrohung und ihrem drohenden Schicksal zu entgehen, muss Skye sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Dabei erschweren ihr Leben im Rampenlicht und der ständige Zeitdruck ihre Suche nach Antworten und den Kampf gegen das unheimliche Wesen erheblich.