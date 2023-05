Seit fast 40 Jahren begleiten wir Link in The Legend of Zelda nun schon bei seinen Abenteuern und retten regelmäßig Hyrule vor dem Untergang. Für viele begeisterte Fans auf Reddit wird es endlich Zeit, dass Nintendo ein großes Geheimnis des Helden lüftet.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

The Legend of Zelda: Was ist Links Nachname?

Während wir über die Geschichte von Prinzessin Zelda oder Oberbösewicht Ganondorf über die Jahre immer mehr in Erfahrung bringen konnten, ist über Link in den Augen vieler Spieler nicht sonderlich viel bekannt.

Selbst den Nachnamen des berühmten Retters von Hyrule kennt anscheinend niemand – und es wird höchste Zeit, dass Nintendo das ändert. Das scheinen zumindest über 7.500 Zelda-Fans auf Reddit so zu sehen, wie dieser Post nahelegt:

Widersacher Ganondorf heißt mit Nachnamen Dragmire, Prinzessin Zelda trägt den Nachnamen Hyrule – nur für Link scheint es bislang keinen festen Familiennamen zu geben.

Zelda-Fans denken sich eigene Nachnamen für Link aus

In den über 2.100 Kommentaren grübeln die Fans derweil, wie Link mit Nachnamen heißen könnte und unterbreiten diverse alberne Vorschläge – darunter etwa To The Past, Between Worlds, SAwakening oder auch schlichtweg Zelda:

Ein Reddit-Nutzer merkt hingegen an, dass Link wahrscheinlich in fast jedem der Spiele einen anderen Familiennamen hat. Schließlich spielen viele der Zelda-Games auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb der Story. Einige Nutzer spekulieren auch, dass Link unterschiedliche Nachnamen haben könnte, die sich an dem Beruf orientieren, dem er in dem jeweiligen Spiel nachgeht.

Eine offizielle Antwort seitens Nintendo gibt es auf die Frage, die vielen Zelda-Fans unter den Nägeln brennt, nicht. Ob es schlichtweg auch bei Nintendo intern keinen echten Nachnamen für Link gibt, oder dieses Geheimnis wirklich vom Hersteller seit fast 40 Jahren gehütet wird, lässt sich nicht abschließend sagen. Wir gehen jedoch von Ersterem aus.