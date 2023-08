Kostenloser Klassiker auf Steam: Strategie-Hit bietet neuen F2P-Modus an

Auf Steam bietet ein beliebter Strategie-Hit ab sofort einen neuen Gratis-Modus an. Ihr könnt Age of Empires 3 jetzt in einer abgespeckten Version völlig kostenlos auf der Plattform zocken.

Die Definitive Edition von Age of Empires 3 bietet auf Steam ab sofort zwei verschiedene Versionen an: Einerseits könnt ihr euch die Vollversion des Echtzeit-Strategie-Hits weiterhin für 19,99 Euro schnappen. Andererseits habt ihr nun ebenfalls die Möglichkeit, eine kostenlose Testversion zu zocken, wenn ihr euch zunächst mit einigen der Funktionen vertraut machen wollt.

Age of Empires 3: Gratis-Version von Strategie-Hit auf Steam verfügbar

Die brandneue Testversion von Age of Empires 3: Definitive Edition bietet euch Zugriff auf eine rotierende Auswahl von 3 der 16 Zivilisationen, die ihr in Gefechten oder im Multiplayer spielen könnt. Darüber hinaus könnt ihr auch die Kriegskunst-Herausforderungen ausprobieren sowie den ersten Akt der Kampagne Blut, Eis und Stahl zocken. Alle Inhalte der Gratis-Version könnt ihr euch im Blogpost durchlesen. (Quelle: Steam)

Schaut euch hier den Trailer zu Age of Empires 3 an:

Age of Empires 3: Der Trailer zu Definitive Edition

Auf Steam könnt ihr die Testversion von Age of Empires 3: Definitive Edition ab sofort ausprobieren – und das lohnt sich, denn der Echtzeit-Strategie-Hit hat bei über 34.000 abgegebenen Stimmen auf der Plattform eine sehr positive Wertung. Wenn euch die kostenlose Version gefällt, könnt ihr euch also guten Gewissens für 19,99 Euro die Vollversion gönnen.

