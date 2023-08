Sex in Baldur’s Gate 3: Spieler landet schon nach wenigen Minuten in der Kiste

Egal ob ein Spiel 20 oder 200 Stunden Spielzeit anbietet, Speedrunner werden es früher oder später in einem Bruchteil der Zeit beenden. Das gilt auch für Larians gigantische CRPG Baldur’s Gate 3. Neben den klassischen Speedruns gibt es nun auch eine Kategorie mit dem Namen „Romance%“.

Baldur’s Gate 3: Aus Speedrun wird Speeddating

Eigentlich ist Baldur’s Gate 3 ein umfangreiches Rollenspiel, das Hunderte Stunden an Spielzeit bieten kann. Während eine Vielzahl der Spieler noch den ersten Akt erkundet, gibt es bereits Speedrunner, die das Spiel in Rekordzeit beenden. YouTuber Mae schaffte einen Any%-Run, also ein Durchlauf mit dem Ziel so schnell wie möglich zum Abspann zu kommen, in etwas mehr als zehn Minuten.

Hier ist das Video zum Run, inklusive Spoiler-Warnung für Akt 1 und 2:

Da Mae bisher konkurrenzlos ist, etablierte er eine neue, mittlerweile offizielle Kategorie mit dem Namen Romance%. (Quelle: speedrun.com). Das Ziel ist so schnell wie möglich mit einem der möglichen Begleiter Sex zu haben. Mae nutzte dafür die Techniken, die auch beim Any%-Run zum Einsatz kamen und konnte schon nach acht Minuten intime Momente mit Lae'zel teilen.

Wie er das geschafft hat, seht ihr im folgenden Video. Kleine Spoiler-Warnung für die eigentlich ersten Stunden des Spiels:

Wie kann Mae so schnell sein?

Wie schon bei anderen Speedruns wird durch die Fähigkeit verbesserter Sprung und ein hoher Stärke-Wert vieles im wahrsten Sinne des Wortes übersprungen, wie auch in den Videos zu sehen ist. Ein Trick mit dem Zauber Magiehand lässt Mae noch den Kampf auf der Nautiloid überspringen. Ab da unterscheiden sich die Speedruns, denn nun geht es nur noch darum, die richtigen Aktionen für die Lae'zel-Romanze zu finden.

So funktionieren Romanzen übrigens für normale Spieler:

Der unausweichliche Kampf vor dem Smaragdhain kann Mae nicht auslassen, danach bedarf es nur noch ein paar richtige Antworten und Aktionen in zwei Gesprächen und die Githyanki-Kämpferin macht bei der nächsten langen Rast ein eindeutiges Angebot.