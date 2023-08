Im Rollenspiel Baldur’s Gate 3 könnt ihr Romanzen mit euren Begleitern eingehen. Doch das ist gar nicht so einfach. Viele Aktionen und Dialoge nehmen Einfluss auf das Meinungsbild eines Begleiters über euch. Wie euch das eine oder andere Schäferstündchen mit eurem/eurer Auserwählten dennoch gelingen kann, erfahrt ihr im Folgenden.

Im Rahmen der "Early Access"-Version von Baldur’s Gate 3 könnt ihr bislang fünf Begleiter aufgabeln und in eure Party aufnehmen. Mit jedem von ihnen besteht die potentielle Chance auf eine innige Beziehung. Sofern ihr auf den anfangs immerzu auf neutral positionierten Beziehungsstatus positiv einwirkt, erhaltet ihr früher oder später die Möglichkeit, romantisch mit euren Begleitern zu interagieren.

So verführt ihr einen Gefährten

Bevor es soweit kommt, müsst ihr aber erst mal reichlich Sympathiepunkte sammeln. Folgende Aktionen wirken sich auf die Meinung über euren Charakter aus:

Dialoge mit euren Begleitern.

Dialoge mit allen anderen Charakteren in der Spielwelt.

Entscheidungen, die ihr im Rahmen von Quests trefft.

Fraktionen, mit denen oder gegen die ihr euch verbündet.

Eine Romanze mit einem Begleiter wirkt sich ebenfalls auf die Meinung anderer Gefährten über euren Charakter aus.

Es ist unabdingbar, dass euer Begleiter sich zunächst eine positive Meinung über euren Charakter bildet, wenn ihr eine Romanze mit ihm eingehen wollt. Da jeder Gefährte über unterschiedliche Ideologien verfügt, solltet ihr erst versuchen, ihn näher kennenzulernen, um seine Weltanschauungen zu verstehen. Dies gelingt vor allem mithilfe diverser Dialogoptionen, auf die ihr jederzeit Zugriff habt, wenn ihr mit einem Begleiter in der offenen Spielwelt oder im Lager interagiert.

Befindet sich über einem eurer Begleiter ein Fragezeichen, steht meist eine Diskussion an, deren Verlauf Einfluss auf die Meinung über euch nimmt. Auch wenn ihr hierbei nur mit einem Begleiter interagiert, hören eure anderen Gefährten sozusagen mit und stimmen euren Aussagen zu oder sind dagegen. Damit ist es recht schwierig, immer sämtliche Begleiter zufriedenzustellen - ihr solltet euch also einen bestimmten Charakter aussuchen, dem ihr näherkommen wollt.

Ähnlich verhält es sich bei Entscheidungen, die ihr im Rahmen von Quests trefft. Hin und wieder mischt sich vor einer Entscheidung auch einer eurer Begleiter ein und präsentiert dabei ein klares Bild davon, wie er die Situation handhaben würde. Pflichtet ihr ihm bei, bedeutet das aber nicht, dass alle anderen Charaktere ebenfalls damit einverstanden sind. Dennoch gilt: Die Unterstützung eures gewünschten Begleiters bei seinen persönlichen Zielen ist der Schlüssel zur Entwicklung einer romantischen Beziehung.

Stimmt eurer Vorgehen mit den Vorstellungen eures auserwählten Begleiters oft überein, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr (in eurem Lager) neue Dialogoptionen mit dem Charakter erhaltet. Dann habt ihr die Möglichkeit, ihn in einen romantischen Dialog zu verwickeln, mit welchem eine Romanze gestartet wird. Sofern ihr es nicht vermurkst, ergeben sich weitere Dialoge, die zu mehr Intimität führen.

Baldurs Gate 3: Das Böse kehrt zurück - an Baldur's Gate!

Die Vorlieben eurer Begleiter

SPOILER-WARNUNG: Im Nachfolgenden gehen wir unter anderem näher auf storybasierte Ereignisse ein, die im Zusammenhang mit den Vorlieben der Begleiter stehen. Wollt ihr Baldur’s Gate 3 also komplett unvoreingenommen erleben, solltet ihr jetzt nicht weiterlesen.

Schattenherz

Schattenherz steht auf hilfsbereite und selbstbewusste Charaktere, die sich nicht davor scheuen, ihre Fähigkeiten zu präsentieren. So stimmt sie euch beispielsweise zu, wenn ...

... ihr einen Streuner in euer Lager aufnehmen wollt.

... Guex eure Schwertkampf-Technik im Druidenhain präsentiert.

... das Finden eines Heilmittels als oberste Priorität anseht.

... oder mit Goblins kurzen Prozess macht.

Gale

Gale ist der wohl hilfsbereiteste Begleiter in Baldur’s Gate 3. Bietet also eure Hilfe an, wo immer ihr könnt – vorausgesetzt, die Hilfesuchenden sehen sich Ungerechtigkeiten ausgesetzt. Ein Beispiel: Unterstützt die Tieflinge in Druidenhain und missbilligt das Vorgehen der dort ansässigen Druiden.

Lae'zel

Lae'zels Meinung stimmt nicht oft mit der eurer anderen Begleiter überein. Sie liebt vor allem eines: Den Kampf. Nahezu immer, wenn die Möglichkeit besteht, euch für das Schwert anstatt dem Dialog zu entscheiden, steht sie hinter euch und begrüßt eure Absichten. Man könnte auch sagen: Immer wenn ihr mit Schattenherz nicht übereinstimmt, ist Lae'zel dafür.

Astarion

Astarion ist egoistisch und nahezu ausschließlich auf eigene Vorteile bedacht. Er begrüßt es also, wenn ihr stets das tut, was er möchte. Ihr könnt euch im Lager also beispielsweise das Blut von ihm aussaugen lassen (diese Sequenz werdet ihr nicht verpassen) und seinen vampirischen Gelüsten immerzu beipflichten.

Wyll

Wyll hat eine Abscheu gegenüber Goblins und möchte diese in nahezu jeder Situation bekämpfen. Ihr solltet euch also in den meisten Fällen für einen Kampf entscheiden, sofern eine Entscheidung getroffen werden muss, wenn ihr euch bei Wyll beliebt machen wollt. Außerdem ist Wyll ein rechtschaffener Charakter, weshalb er euch meist beipflichtet, wenn ihr moralische Entscheidungen trefft.