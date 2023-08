Die Suche nach Gefährten in Baldur’s Gate 3 ist selten schwer. Solltet ihr allerdings den Druiden Halsin in eurer Gruppe wollen, müsst ihr einen langen und schwierigen Weg gehen. Hier zeigen wir euch, wo ihr Halsin finden und wie ihr ihn als Gefährten rekrutieren könnt.

Baldur’s Gate 3: Vorbereitung auf die Suche nach Halsin

Bevor ihr in Baldur’s Gate 3 von Halsin erfahrt, habt ihr einen etwas längeren Weg vor euch. Im Prinzip könnt ihr direkt in das Goblinlager im Westen spazieren und Halsin per Zufall finden. Wir empfehlen euch allerdings, zuerst die dazugehörige Quest freizuschalten, da ihr ansonsten sowieso zu niedrig gelevelt seid. Stellt euch zuerst mit den Tieflingen gut, die Lae'zel gefangen genommen haben. Sie laden euch in ihr Lager im Nordwesten der Karte ein, erzählen euch von der Heilerin Nettie und ihr erhaltet freien Zugang.

Solltet ihr Lae'zel nicht gefunden haben, müsst ihr beim Tor des Smaragdhains etwas Glück beim Würfeln haben, um friedlich hineinzugelangen. Im Hain müsst ihr rechts die Steintreppen entlang ins Freie gehen. Nach einer kleinen Zwischensequenz seht ihr jede Menge Druiden, die ein grün leuchtendes Ritual durchführen und euch getrost ignorieren. Für euch ist sowieso die Steinwand auf der rechten Seite neben dem Kreis interessanter.

Die Heilerin Nettie erzählt euch von dem Druiden Halsin. (© Screenshot GIGA)

Interagiert mit der Steinwand und redet mit dem Druiden Rath. Er erzählt euch von Halsin und ihr schaltet die Quest mit dem Namen „Rettet den ersten Druiden“ frei. Geht danach in den linken Bereich und ihr findet dort Nettie. Sie ist eine Schülerin von Halsin und bittet euch, ihn zu finden. Denn nur er kann für eure Heilung sorgen. Ansonsten könnt ihr mit Nettie nicht wirklich etwas anfangen, außer ihr das Versprechen zu geben, ihn zu finden. Halsin soll in seiner Bärengestalt unterwegs sein und in Richtung Goblinlager gegangen sein. Damit schaltet ihr dieselbe Quest, nur mit anderem Namen („Rettet den Druiden Halsin“) frei.

Baldur’s Gate 3: Halsin finden und befreien

Der Weg zum Goblinlager führt euch durch das zerstörte Dorf. Dort erhaltet ihr ebenfalls einige Nebenquests und könnt eure Erfahrungspunkte nach oben bringen. Den Weg in Richtung Norden braucht ihr noch nicht, außer ihr seid neugierig. Aber seid gewarnt, die Gegner dort haben es in sich. Sobald ihr beim Torbogen des Goblinlager-Aussichtspunktes ankommt, solltet ihr euch entscheiden, wie ihr vorgehen wollt.

Sucht das Goblinlager im Westen auf, um Halsin zu finden. (© Screenshot GIGA)

Wir haben die friedliche Variante genommen und sind mit Hilfe eines Täuschung-Würfeltricks in das Lager gelangt. Ihr könnt natürlich auch mit Gewalt hinein, allerdings wird der Großteil der Goblins feindlich gesinnt sein und die Suche nach Halsin wird schwerer als erwartet.

Geht durch die markierte Türe im Nordosten des zerstörten Heiligtums. (© Screenshot GIGA)

Geht vom Goblinlager aus in das zerstörte Heiligtum und haltet euch in Richtung Nordosten. Denn dort findet ihr die Türe zu den Verliesen. Halsin befindet sich gefangen in seiner Bärengestalt in einem Käfig. Davor stehen drei Goblins, welche Steine auf den Bären werfen. Wenn ihr die Goblins nicht überzeugen könnt, greift sie einfach an. Denn Halsin wird aus dem Käfig ausbrechen und euch im Kampf unterstützen.

Baldur’s Gate 3: Halsin als Gefährten rekrutieren

Nachdem ihr Halsin befreit habt, müsst ihr wieder zurück zum Hain. Ob das sofort geht oder nicht, kommt auf eure Spielweise an. Wenn ihr feindlich im Goblinlager unterwegs seid, müsst ihr zwingend die drei Oberhäupter der Goblins töten, welche sich alle im zerstörten Heiligtum befinden. Erst dann wird Haldin zum Hain zurückkehren.

Beim friedlichen Weg haben wir gezwungenermaßen zuvor lediglich die „Heilerin“ der Goblins töten müssen. Dror Gagzlin kann hingegen ohne Kampf überleben und auch Minthara könnt ihr noch hinhalten, indem ihr mit ihr den Pakt macht, den Hain zu stürmen und zu vernichten. Solltet ihr Minthara an dieser Stelle nicht töten, wird allerdings eine Schlacht vor dem Hain notwendig, bei der sie euch als Oberhaupt das Leben schwer macht. Redet im Hain mit Zevlor und blast das Horn zum Krieg.

Die Wächterin der Nacht Minthara ist unglaublich stark und heilt sich selbst und andere. (© Screenshot GIGA)

Es reicht nicht, die Wächterin der Nacht Minthara zu töten, ihr müsst alle Gegner besiegen, erst dann ist die Schlacht zu Ende. Das Problem ist, dass immer wieder neue Gegner in den Kampf geschickt werden. Schießt daher als allererstes den Pionier Dextor in der Mitte des Feldes ab, dadurch reißt er fünf bis acht Gegner ebenfalls mit in den Tod. Der Oger wirft insgesamt vier Fässer nach oben, aus welchen Gegner kriechen. Also wappnet euch auch für Nahkampfangriffe.

Nachdem die Schlacht gewonnen wurde, egal ob im Goblinlager oder vor dem Hain, könnt ihr ins Innere des Hains gehen und am Druidenplatz mit Halsin reden. Danach ist es Zeit für eine Feier. Geht über das Kartenmenü in euer Lager und beendet den Tag. Kurz darauf fängt die Nacht an und jede Menge Bewohner des Hains besuchen euer Lager. Interagiert mit den Personen und legt euch nach vielen Gesprächen ins Bett, um am nächsten Tag erneut mit Halsin zu reden und ihn schließlich als Gefährten zu rekrutieren. Wir verraten euch außerdem alles Wichtige, das ihr über die Begleiter in Baldur’s Gate 3 wissen solltet.